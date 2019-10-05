英國男火車飆罵「我很笨！」　休假警一抓手腕…「猛烈頭錘」秒制伏

▲英國鬧事男遭休假警頭錘制伏。（圖／翻攝自YouTube／SocialViralTogo）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國火車站3日發生一起暴力糾紛，一名男乘客似乎在車廂中威脅其他乘客，遭到另一名男子猛烈頭錘，影片曝光吸引超高點閱，在網路上造成話題。原來該名使出頭錘的男子是休假中的警察，之後也順利將男乘客逮捕。

綜合外媒報導，一名29歲男乘客在影片中在車廂中對其他乘客暴力威脅，讓其他乘客相當恐懼，這時，一名穿著西裝的男子上前，試圖讓男乘客冷靜下來，不過男乘客仍在叫囂，朝著男子喊：「看看我，我很笨！看著我，我真笨！」

男子試圖抓住男乘客的手腕制服他，但男乘客一邊閃躲一邊辱罵，險些發展成鬥毆現場，男子見狀，一把抓過男乘客手腕，用頭猛力一撞，狠狠對矮了半顆頭的男乘客使出頭錘，讓男乘客瞬間沒有聲音，消失在畫面中，其他乘客則紛紛發出驚呼、叫好聲。

另一段影片則顯示，男乘客隨後被男子抓下車，以制服將男乘客銬在上敏斯特橋站（Upminster Bridge tube station），讓隨後到場的警方逮捕。

報導指出，該糾紛持續了將近20分鐘，最後幫忙解決糾紛的男子其實是一名休假中的警察。對此，倫敦警察局表示，該名警官並未有刑事犯罪行為，但也沒有證據顯示他的行為符合紀律程序。

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