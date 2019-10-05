牙齒血肉佔半臉！俄國女孩天生沒嘴唇下巴　11hr手術後「終於能微笑」

記者林瑩真／綜合外電報導

俄羅斯一名女孩達里娜（Darina Shpengler）因為天生就沒有嘴唇跟下巴，看起來下半張臉幾乎沒有皮膚，一直備受指點。如今在11個小時的手術後，達里娜總算擁有一個完整的下巴，終於能夠露出微笑。

綜合外媒報導，由於達里娜出生時就缺少嘴唇跟下巴，能夠直接看到所有牙齒、牙齦及血肉，不僅限制了達里娜的吃飯、說話能力，也讓其他孩子感到害怕，甚至有親戚因此與她斷絕關係。

▼達里娜出生就沒有嘴唇及下巴。

在達里娜父母的努力下，他們獲得超過6萬英鎊的募款，讓達里娜前往倫敦的大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital）接受長達11個小時的手術，以及術後3個月的治療。

終於，達里娜人生第一次擁有了一張完整的臉，她被父親高高舉起擁抱，被稱讚「妳真漂亮」，也讓母親驕傲的流下幸福的眼淚，因為達里娜學會了微笑。對此，達里娜的主治醫生表示，他們給達里娜做了一個漂亮的小下巴，甚至在達里娜的脖子上多補了一些皮膚。

▼達里娜在11個小時的手術過後已經可以微笑了。

達里娜母親表示，倫敦的醫護人員們一句俄文也不會說，卻給了他們很多擁抱、大量的愛，讓達里娜學會微笑，希望在擁有下巴後，達里娜不會再受到任何人的指點，「這樣她就不會不開心」。

目前，達里娜已經回到了俄羅斯的家，家族也開始計畫下一個募款，因為接下來達里娜還需要醫生為她建造上顎及嘴唇。

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