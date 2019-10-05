北韓野豬越界立即擊斃！南韓動員直升機消毒7天　非軍事區加強防疫

▲ 南韓爆發非洲豬瘟，無奈找不到感染途徑。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓9月17日爆發首例非洲豬瘟（ASF），京畿道北部與北韓接壤的城市相繼淪陷，目前累積已達13例。漣川郡境內的兩韓非軍事區（DMZ）南韓一側日前出現一頭暴斃野豬，血液中檢測出非洲豬瘟病毒。南韓軍方因此下令，所有越界的北韓野豬都應立即擊斃，4日起更動員直升機，在非軍事區展開為期7天的防疫工作。

由於非軍事區內有野豬確診感染非洲豬瘟，南韓政府人士4日透露，軍方已經向最前沿哨所（GOP）下達命令，一旦發現有野豬試圖穿破鐵柵欄，就應立即擊斃；為避免槍聲引發與北韓間的衝突，事先也透過熱線電話向平壤當局通報。

國防部相關人士說明，只要發現野豬從非軍事區或漢江河口往南韓方向前進，就應當場捕獲或射殺。事實上，軍方6月便曾頒布此方針，但此前非軍事區沒有任何野豬被射殺，因為野豬照理來說無法通過鐵柵欄等防護措施。但颱風與梅雨造成土石流失，部分地區甚至出現土石流，防護措施也受損，再加上北韓的鐵柵欄較不堅固，使得北韓野豬可能南下，也增加疫情擴散的風險。

▲ 以紅字標示的非洲豬瘟疫區集中在京畿道北部，橘字則是其餘重點防疫區域。（圖／翻攝自Google Maps）

國防部4日也宣布，與農林食品畜產部、山林廳等相關單位合作，出動直升機在京畿道漣川中部一帶非軍事區內展開防疫。當天下午3時30分起動員直升機，針對包括非軍事區在內的邊境地區進行消毒，預計進行7天。當局事先也針對在非軍事區內動員直升機一事與聯合國軍司令部達成協議，並通報北韓政府。

另一方面，南韓目前累積13起非洲豬瘟病例，疫情主要集中在京畿道坡州及金浦。政府4日宣布，坡州及金浦市內所有豬隻都會被預防性撲殺，預計8日前完成作業，將花費高達207億元（約新台幣5.4億元）。

►非軍事區南側野豬感染非洲豬瘟 官員曝：北韓豬隻恐破柵欄南下

►偷偷分享少女秘密！