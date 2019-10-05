美眾院發傳票要白宮交出「通烏門」文件　川普堅持：全院表決才配合

▲ 川普不願配合眾議院調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）陷入「通烏門」醜問，面臨彈劾調查。3個負責調查的眾議院委員會4日致函白宮，要求在15日以前提交與烏克蘭相關的文件，加強調查力度。若副總統潘斯（Mike Pence）不主動提供文件，他也可能面臨傳票。川普則堅持，除非眾議院全體投票通過，否則白宮沒有必要提供文件。

眾議院監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）向白宮發出的傳票包括要求川普提供大量文件及通訊內容，與他7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的通話、暫停對烏克蘭的外國援助、川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）及其助手敦促烏克蘭當局調查美國前副總統拜登（Joe Biden）及他的兒子杭特（Hunter）有關。

卡明斯、眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）及外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）在信中寫道，「我們對於川普總統將我們及整個國家置於這種境地深感遺憾。但他的行為讓我們別無選擇，必須發出這張傳票。」

▲ 裴洛西9月宣布對總統川普展開彈劾調查。（圖／路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮並不重視這張傳票。白宮發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）發表聲明指出，「這張傳票沒有改變什麽，只是要求更多文件，過程中浪費的時間和納稅人的錢最終都將證明總統沒有做錯任何事。毫無作為的民主黨人可以繼續他們的袋鼠法庭（kangaroo court），而總統和他的政府將繼續代表美國人民。」潘斯的發言人也表示，這封信函「似乎不是一個嚴肅的要求」。

川普政府已經表明，不會配合眾議院調查。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本周也在一封信函中寫道，將試圖阻止國務院官員作證，宣稱時間上無法配合。

川普4日當天則表示，將致函眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以回應眾院民主黨對相關文件的要求。白宮律師正在起草信件，稱在眾議院全體投票通過啟動彈劾調查之前，不能強迫白宮提供文件。但裴洛西表示，根據眾議院的規定，全體投票並非必要。