獨／張大千上億畫作陷贓物風暴　蘇富比聽到了！撤銷拍賣《春山雲瀑》

記者劉昌松/台北報導

國畫大師張大千送給師大美術系前系主任黃君璧的賀壽畫《春山雲瀑》,原定在10月7日香港蘇富比秋拍會中以底價3800萬港幣(約台幣1.52億元)拍賣,但黃君璧女兒黃湘詅指控,這幅畫是家中30年前遭竊失物,全案恐有贓物罪嫌,蘇富比原堅持要拍,經媒體連日報導後,蘇富比4日晚間突發布重要通知,《春山雲瀑》畫作撤拍(withdrawn)。

《春山雲瀑》是張大千在1969年間,送給併稱「渡海三家」的好友黃君璧71歲壽禮,外界很難得知畫作的存在,更無緣見到廬山真面目,首次見諸世人面前,是在4日的香港蘇富比秋拍預覽酒會中,公開掛出編號「2899」的《春山雲瀑》,讓黃君璧女兒黃湘詅得知後幾乎崩潰。

黃湘詅是在約1個月前得知,原本掛在家中的《春山雲瀑》,遭竊多年,突然出現在蘇富比的2019年秋拍型錄中,黃湘詅緊急向警方提告贓物罪,但黃家是在1990年間,連續2度遭竊,《春山雲瀑》是雅賊第2次闖入後遺失,因事隔久遠,檢警查無當年紙本報案紀錄,只能找到第1次竊案的陳年新聞報導,報導中也沒提到《春山雲瀑》。

由於缺乏畫作遭竊的直接證據,辦案人員絞盡腦汁搜尋相關跡證,黃湘詅也親自奔走,希望能暫緩父親生前珍愛的畫作遭拍,但始終徒勞無功,雖然消息逐漸在兩岸三地,引起藝界藏家廣泛討論,仍擋不住蘇富比總公司在3日決定如期拍賣。

據了解,即使到了4日傍晚,在香港舉行的蘇富比秋拍預覽酒會中,官方人員仍堅定表示要拍賣畫作,不過因全案經過《ETtoday新聞雲》等媒體接連報導,蘇富比官網在4日晚間貼出重要通知:「2899 This Lot has been withdrawn from the sale.」,表示拍賣品項《春山雲瀑》已經被撤拍。黃湘詅對此表示,「蘇富比拍賣公司還是愛惜自己羽毛,有所酙酌的。」

