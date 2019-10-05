獨／張大千上億畫作陷贓物風暴　蘇富比聽到了！撤銷拍賣《春山雲瀑》

▲張大千為黃君璧賀壽的《春山雲瀑》4日在香港蘇富比的秋拍預覽酒會中首次現身世人面前。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

國畫大師張大千送給師大美術系前系主任黃君璧的賀壽畫《春山雲瀑》，原定在10月7日香港蘇富比秋拍會中以底價3800萬港幣(約台幣1.52億元)拍賣，但黃君璧女兒黃湘詅指控，這幅畫是家中30年前遭竊失物，全案恐有贓物罪嫌，蘇富比原堅持要拍，經媒體連日報導後，蘇富比4日晚間突發布重要通知，《春山雲瀑》畫作撤拍(withdrawn)。

▲▼蘇富比網站4日晚間貼出重要拍賣通知，撤拍編號2899的張大千《春山雲瀑》，同時將畫作從型錄中移除。（圖／翻攝蘇富比網站）

《春山雲瀑》是張大千在1969年間，送給併稱「渡海三家」的好友黃君璧71歲壽禮，外界很難得知畫作的存在，更無緣見到廬山真面目，首次見諸世人面前，是在4日的香港蘇富比秋拍預覽酒會中，公開掛出編號「2899」的《春山雲瀑》，讓黃君璧女兒黃湘詅得知後幾乎崩潰。

▲黃君璧(左起)與張大千、溥心畬3名國畫大師併稱為「渡海三家」。（圖／翻攝黃湘詅藝術空間）

黃湘詅是在約1個月前得知，原本掛在家中的《春山雲瀑》，遭竊多年，突然出現在蘇富比的2019年秋拍型錄中，黃湘詅緊急向警方提告贓物罪，但黃家是在1990年間，連續2度遭竊，《春山雲瀑》是雅賊第2次闖入後遺失，因事隔久遠，檢警查無當年紙本報案紀錄，只能找到第1次竊案的陳年新聞報導，報導中也沒提到《春山雲瀑》。

由於缺乏畫作遭竊的直接證據，辦案人員絞盡腦汁搜尋相關跡證，黃湘詅也親自奔走，希望能暫緩父親生前珍愛的畫作遭拍，但始終徒勞無功，雖然消息逐漸在兩岸三地，引起藝界藏家廣泛討論，仍擋不住蘇富比總公司在3日決定如期拍賣。

▲《春山雲瀑》拍賣估價高達港幣3800萬元(約台幣1.52億元)。（圖／翻攝蘇富比網站）

據了解，即使到了4日傍晚，在香港舉行的蘇富比秋拍預覽酒會中，官方人員仍堅定表示要拍賣畫作，不過因全案經過《ETtoday新聞雲》等媒體接連報導，蘇富比官網在4日晚間貼出重要通知：「2899 This Lot has been withdrawn from the sale.」，表示拍賣品項《春山雲瀑》已經被撤拍。黃湘詅對此表示，「蘇富比拍賣公司還是愛惜自己羽毛，有所酙酌的。」

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