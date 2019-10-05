兒嗆：這個時代不用扶養父母　老父提告收回40年屋慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗88歲老翁阿漢（化名）不滿兒子拿走土地、房屋之後，就把他丟著不管，甚至說出「現在這個時代，已不用扶養父母」等話，這才心寒提告想要把贈與的房產拿回來。不過，由於阿漢沒有在法定的1年期效內提出撤銷，最後被苗栗地院法官駁回告訴。

阿漢在判決書中主張，2010年9月他將一筆不動產分成兩份，並分別贈予兩名子女，約定以後兩人要輪流扶養自己，沒想到就在取得不動產一個月後，其中一個兒子就對他的生活起居不聞不問，好奇追問，對方竟然回答「現在這個時代，已不用扶養父母」，還要求他立刻遷出戶籍，逼不得已才趕緊拜託友人幫忙找房子，至今都是一人在外租屋過活。

▲阿漢被兒子要求遷出戶籍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

阿漢表示，因為年紀大了、常常生病，每個月僅靠1萬5000元的退休金生活根本不夠用，這才想提告撤銷贈與行為，希望將不守諾言的兒子那半份不動產，移轉登記回自己名下。

不過，受到指控的兒子抗辯，父親阿漢在母親過世後陸續結交多任女友，還遭騙取許多錢財，之所以會把房產分給子女，也是擔心受騙，不想連唯一可以終老的財產都敗光，他並未占用，「我拿到不動產所有權後，考量到爸爸年歲漸大且一人居住，想把他接到北部同住，結果他又自己搬到桃園和女友同居，一走就是2、3年。」

▲阿漢想收回贈與兒子的那一半房產。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本案無關）

兒子無奈地說，父親的那棟房子屋齡將近40年，就算以贈與為名辦理所有權移轉登記，還是要繳納高額的增值稅，這筆稅金都是由子女支付，並不是像父親所說那樣，是以扶養為條件才送出房子。

苗栗地院法官認為，兒子承認的確在2010年10月間，曾當面告知父親不會繼續承擔扶養責任，同時要求遷出戶籍，且不履行扶養義務已經超過一年，然而，贈與契約之撤銷權如果沒在一年內行使就會消滅，阿漢如今才來提告，顯然已經超過法定期效，最後裁定駁回他的訴求。

►生火了！連我媽都用到發光