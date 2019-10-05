連千毅刷一整排仿冒包！正妹攝影師神提問　網友秒懂：突然知道不抗告原因

▲連千毅直播上販售的名牌包被原廠鑑定是仿冒貨。（圖／翻攝連千毅臉書）

記者葉國吏／綜合報導

現主時直播主連千毅因高雄直播主大亂鬥入獄，他的精品公司則在上月28日由業者自行拆除招牌申請解散，現在又被抓到他所販售的愛馬仕包包、GUCCI皮件等，都是仿冒，預計侵權金額高達上百萬元。消息一出引起網友討論。

檢警偵辦連千毅一案時，共查扣500多件名牌精品，例如皮件、包包、香水以及行李箱，雖然連千毅曾秀出簡體字的「授權函」，指稱印有賓士標誌的行李箱是正品，但戴姆勒德國總公司（賓士集團所屬）先前回應，那張授權函並非出自總公司或中國子公司；接著，檢警將其他精品送至原廠鑑定，日前陸續收到回覆，其中愛馬仕、GUCCI皆已確認為仿冒品，因此希望有購買相關商品的民眾主動聯繫保二總隊，後續也會繼續擴大偵辦此案，釐清是否還涉及詐欺等罪。

▲▼連千毅名牌包被原廠鑑定為仿冒品，引發網友討論。（圖／翻攝／Facebook／ETtoday新聞雲）

消息曝光後許多網友都在《ETtoday新聞雲》留言討論，指出「正常的，那有可能賣真貨」、「樹大招風 一次就把你打回原形」、「還不少鐵連粉死命挺到底」；其中網紅攝影師星光奈奈也在其中詢問「有人會退貨嗎?」，引起許多網友回覆「要退也找不到人吧」、「突然知道連千毅不提抗告的原因了」。

▲星光奈奈問有人會跟連千毅退貨嗎。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday新聞雲）

另外也有網友提及日前買包鑑定的YouTuber烏鴉跟當舖業者，根據《鏡週刊》報導，當初鑑定連千毅所販售的名牌包為正貨的當舖業者，就曾經發出澄清說「我就是替他驗這個包，結果就是真的，我不清楚連千毅那邊到底是賣真的還是假的，但我那天驗到的那個品牌包，就是真的。」

▲日前有YouTuber拿連千毅販售的名牌包去給當舖業者鑑定，結果業者說是真品。（圖／翻攝YouTube／烏鴉DoKa TV）

當鋪業者也發表聲明表示「部分網友提出為業配影片的質疑，摩根精品當鋪在此聲明為不實謠言，若有任何網友能夠提出確切證據為業配影片，摩根精品當鋪願以結束經營來對社會大眾致歉。」

►他奶奶的美麗小秘訣

