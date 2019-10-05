MacOS Catalina用戶可直接下載Apple Arcade遊戲訂閱服務　新版本下周可能發佈

▲已經搭載MacOS Catalina的用戶，只需要至App Store下載Apple Arcade即可啟動該軟體。（資料來源：蘋果官網）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）釋出Catalina Golden Master後，用戶4日起可在這最新版本的作業系統上啟用Apple Arcade，iOS、Mac和Apple TV用戶可以每月付費訂購或在App Store內購買。

Apple Arcade提供的遊戲相當多，每月訂閱費170元，而且最多可與6位家庭成員分享帳號，蘋果表示，今年底前將會釋出100多種遊戲，每個月都會有新遊戲推出。

而且，Apple Arcade的遊戲都不需要再內購，遊戲內也不會有廣告，搭載iOS 13、iPadOS 13、tvOS 13和macOS Catalina的iPhone、iPad、iPod touch、Apple TV和Mac都能操作Apple Arcade的遊戲。而且遊戲進度也都會同步到iCloud。

此外，已經搭載MacOS Catalina的用戶，只需至App Store下載Apple Arcade即可啟動該軟體。而且也可以連接PlayStation 4或Xbox無線控制器讓遊戲更有臨場感。

MacOS Catalina還包括一個新的音樂App替代iTunes、Podcast和TV App，也更新了Photos的介面，除了增添全新的Reminders App，也新增了Find My 應用程式。

據外媒報導，MacOS Catalina的新版本有可能於下周發佈。

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