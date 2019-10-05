「恐怖醉客」情緒失控持剪刀刺人！2名超商員工遭捅　鮮血直流

▲超商店員遭刺傷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄小港一間超商今（5日）凌晨發生超商店員遭捅案！2名男子在超商飲酒聊天，其中一名男子還情緒失控來剪刀刺傷副店長和店員，最後持剪刀男子被警方逮捕，但還是造成店員2人慘遭劃傷，店員左腹部及副店長左腋下後方受傷。

▲黃姓男子(白衣)與來支援的副店長(左) 發生口角。（圖／記者洪靖宜翻攝）

黃姓嫌犯與友人於便利商店內飲酒，因不明原因先與副店長發生口角，雖然友人在旁不停勸阻，仍無法將黃嫌帶離現場，沒想到黃嫌一時情緒激動，突然從包包裡的利器作勢揮舞，這時另一名補貨店員也衝出來要助陣，沒想到過程中不慎造成店員2人慘遭劃傷，店員左腹部及副店長左腋下後方受傷。

▲黃嫌遭壓制。（圖／記者洪靖宜翻攝）

根據目擊民眾表示，當時2人因喝酒醉講話相當大聲，看到與店員們衝突後立刻報警，事情發生後另一名上前助友人則倉皇徒步逃離，而持剪刀行兇的男子第一時間酒都醒了，當場致歉但還是被警方被上銬逮捕，超商店員的母親趕到現場時，更是氣憤衝到警車旁怒罵。

警方除逮捕黃姓嫌犯、扣押相關證物外，並協助被害人送醫治療，所幸兩人經救治後已無大礙，現已至本所進行相關筆錄，全案將待調查完畢後，將移送地檢署續行偵辦。

▲副店長腹部遭刺傷。（圖／記者洪靖宜翻攝）