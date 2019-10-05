遊美國注意！洛杉磯國際機場「Uber禁在航廈搭」　盼緩解大塞車

▲洛杉磯國際機場禁止Uber和Lyft到航廈內載客。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

洛杉磯國際機場（LAX）因交通繁忙，再加上改建翻修工程，讓周邊道路塞車情況嚴重，機場在3日宣布，將會禁止Uber和Lyft等租車服務直接到航廈接客人。未來旅客想要搭車的話，必須搭接駁公車到指定的集中集合地點。

未來旅客到了洛杉磯國際機場，若是想要叫Uber或Lyft的話，必須搭乘機場安排的接駁車，大約每3到5分鐘有一班，接著到第一航廈旁的停車場搭車，若是走路的話大約花費18分鐘。洛杉磯機場斥資了140億美元進行老舊道路和航廈的改建工程，期間就已經有許多道路封閉，再加上需要Uber或Lyft車輛的旅客眾多，造成嚴重的塞車。

機場緊急管理部副執行總監韋徹斯（Keith Wilschetz）表示，「我們能理解，要進入中間區域的航廈非常的困難，這情形也持續了一段時間，我們希望這樣的方式能改善情況。」

▲LAX機場共有8個航廈，採半圓的環狀設計，因此車輛要進入中間部分的航廈，通常都會大塞車。（圖／翻攝自LAX網站）

兩間公司均表示會調整手機App，並新增「Rematch」功能，也就是說，乘客在等待地點如果看到任何一輛該公司的車輛，即可搭車。Lyft發言人表示，會與機場密切合作，並試圖減少司機和顧客的等待時間，Uber則發聲明表示，會向機場反映，還是希望讓旅客享受無縫接軌的運輸服務。

事實上，美國有許多機場為了因應大量的Uber及Lyft載客車潮，都祭出類似的管理方式，例如在舊金山國際機場就把所有叫車服務的等待地點移到頂樓停車場，日後波士頓的洛根國際機場也會有類似措施。有旅客認為，雖然這樣要走得比較遠，但是因為集中地點，更能有效率的搭到車。