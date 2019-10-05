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剛出生5天！女嬰下身出血「月經來了」…媽嚇傻求診　醫一查曝關鍵：正常

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▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女嬰剛出生5天就來了月事，讓媽媽嚇壞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱世凱／綜合報導

性早熟一直是家長熱議的話題之一，通常第二性徵提早在女性8歲以前或男生9歲以前出現就有此疑慮，不過大陸卻有一名剛出生5天的女嬰突然來了月經，讓媽媽當場嚇壞。醫生檢查後判定，這是「假月經」，在新生兒裡出現的機率相當低，通常發生在寶寶出生後3至7天內，屬於正常現象。

據《錢江晚報》報導，余媽媽表示，女嬰是她的第二個孩子，沒想到出生才5天，下身突然開始流血，她不敢相信心肝寶貝竟然這麼早就有月事，嚇得趕緊帶到杭州市第一人民醫院求診；醫生檢查診斷後認定，這是新生兒的「假月經」，余媽媽這才鬆了一口氣。

▼醫生診斷後發現，女嬰是「假月經」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

衛生棉,月經,生理期。（圖／記者李佳蓉攝）

不過什麼是假月經？兒科生長發育專科醫生汪笛表示，新生兒「假月經」是由於母親在妊娠末期把雌激素傳給胎兒，這種內分泌激素有刺激女嬰生殖道黏膜增殖、充血的作用；出生後，由於從母體獲得雌激素的來源中斷，女嬰體內雌激素濃度也隨之急劇下降，3到5天後已降至很低的程度，雌激素對生殖黏膜增殖、充血的支持作用也隨之中斷。

於是，女嬰原來增殖、充血的子宮內膜就隨之脫落，導致陰道裡開始排出少量血液和一些血性分泌物，就好像「月經」的表現。醫師再指，這種情況比較少見，在新生兒裡發生機率相當低。要是真的遇到「假月經」，也不要慌張，一般發生在寶寶出生後3至7天，持續1週左右。媽媽在給寶寶洗澡時，不要用坐浴，要淋浴或用流動水清洗外陰，或是用沾濕清水的棉花棒輕輕擦拭，在第一時間為寶寶清理乾淨就可以了。

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