慶祝孫子滿月！阿公嗑大餐「嚥下2cm魚骨」痛爆…醫驚：快吞「手套」

▲吳男不小心吞下2公分魚骨，導致喉嚨疼痛。（圖／翻攝自北青網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名55歲的吳姓男子近日為了慶祝孫子滿月，因此高興地宴請了一桌酒菜，席間因為一邊和親戚聊天一邊吃飯，他便不慎將一快長達2公分的魚骨嚥進喉嚨，嚇得大家紛紛遞水給他喝，試圖將魚骨順勢吞下去。不料吳男的喉嚨不僅沒有舒暢開來，反倒出現喉痛和胸痛症狀，只好趕緊到醫院就診。醫生檢查後靈機一動，立刻要吳男吞下「手套」才順利解除困境。

綜合陸媒報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科醫師表示，吳男吞下的魚骨頭兩旁全是整齊的利刺；雖然醫療團隊嘗試用胃鏡和異物鉗取出魚骨頭，不過魚刺卻死死地卡在食道中，無法動彈。由於食道外壁就是主動脈，如果用蠻力取出，恐怕會撕破食道、主動脈，導致大出血而危害生命。

醫師隨後進行分析，食道腔下部分比卡住部分要「寬敞」很多，如果在不傷害食道的前提下，把魚骨頭往下推進胃腔的方案是可行的；但是吳男卡住的魚骨不小，還有令人怵目驚心的魚刺，因此讓魚骨頭隨著穢物排出的方式依舊行不通。

消化內鏡主任季峰主任醫師得知狀況後靈機一動，「把滅菌（消毒）過的手術手套剪破，讓患者吞下去。」吳男聽了以後一點都沒有猶豫，加一些潤滑劑後就嚥了下去。季峰隨後小心翼翼地將魚骨頭與手術手套往下推，然後再以工具協助下，將手術手套包覆住魚骨頭，最終成功將魚骨頭取出，並且沒有傷害到食道和胃。

季峰表示，很多人卡了魚刺後習慣性用民間方法解決，這其實是很危險的，如果誤吞異物，應該立即停止進食、飲水，並且盡早尋求醫生幫助取出。有網友表示，老年人因為牙齒脫落、嘴巴的辨識知覺差，因此更容易將魚刺碎骨吞下去，身邊親人也曾發生過類似事件，「只能說好在有醫師協助，否則誤傷食道後果不堪設想」。