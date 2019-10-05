台東警千中選一！楊明賢從警20餘年　獲全國績優交警殊榮

▲台東馬蘭派出所警員楊明賢（前排左二）獲警政署表揚「108年度績優交通警察」人員。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣警察局台東分局馬蘭派出所警員楊明賢，平時積極研讀各項交通法令，防範交通事故發生，在全國績優交通警察甄選後，獲內政部警政署表揚「108年度績優交通警察」人員，同仁聽到消息後，除恭賀外並表達於有榮焉，更紛紛獻上祝福。

交通警察人員櫛風沐雨、堅守崗位及犧牲奉獻的努力，總不易被人發現，經常是默默的付出，為民眾「行的安全」貢獻一已之力。

楊明賢獲獎表示，感謝長官的肯定，更感謝家人的支持，警察工作富有極高機動性，遇有突發狀況，須隨時前往處理，但是家人不僅無半句怨言，反而一路相伴及鼓勵，讓他在工作上無後顧之憂，才能專注於工作。

楊明賢從警年資20年餘，能從台東縣警察局逾千名員警脫穎而出，並榮獲內政部警政署甄選為「全國績優交通警察人員」獎項！顯示楊員在嚴懲重大違規交通執法、防制交通事故發生、協助民眾轉介調解及清除道路障礙等工作上，表現都非常優異，此次獲選，可說是實至名歸！

台東警察分局長郭子弘表示，楊明賢長期投入在交通事故處理與防制、交通秩序疏導、安全駕駛觀念宣導等工作，表現獲得肯定，獲選「108年度績優交通警察」，是一份尊榮、更是肩負責任。

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