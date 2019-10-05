大雅惡火2殉職勇消空氣瓶仍有存量　資深前輩：原因可能是空間迷向

▲大雅這場火災導致兩名消防員殉職。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台中市大雅區農地大火，導致消防局特搜大隊西屯分隊隊員謝志雄、張哲嘉命喪火窟。由於兩人的空氣瓶仍有存量，為何會在10分鐘內發生這樣的憾事，有資深消防員推測，可能是被濃煙圍住時陷入空間迷向的狀況，才會被瞬間引燃的大火奪去性命。

根據《自由時報》報導，台中市消防局人員在謝志雄、張哲嘉進入火場大約10分鐘左右，看見大量煙流竄出，想呼叫兩人回來卻已經沒有回應；消防局事後檢驗，發現兩人的空氣瓶裡仍有存量，當時室內的照明設備也能正常運作，有資深消防員推測，可能是因為突然被濃煙包圍，導致兩人產生空間迷失，加上瞬間引燃的大火，才會讓他們連呼救都來不及就因此喪命。

▲隊員列隊向罹難的消防員敬禮。（圖／記者陳豐德翻攝）

這場大火奪走兩名優秀消防弟兄寶貴的性命，引起社會各界關注並提出質疑，為何要在確認鐵皮屋內沒人後，還要求進入火場搜查。監察院則在4日發布聲明表示，失火的兩棟違建工廠位於農業區內（群峪免洗餐具物流中心、台灣百慕達紙器廠），早在2015年間就被台中市政府列為違章建築，但並未列入列管的違章工廠名單，為了釐清消防員殉職的主因，台中市巡察委員尹祚芊、江綺雯已申請自動調查，蔡崇義委員也表明會併同參與調查。

監委質疑，近年來類似的不幸事件接連發生，雖然每件事件都有獨特性，但是否仍有一些共同基本應注意或應及早改善卻疏忽、未及時改善之處，比如違建鐵皮工廠當時火勢猛烈且廠內無人，為何兩人仍涉險進入，是否有救災指揮調度缺漏、消防人員人力欠缺、設備不足等因素；至於違建的部分，後續也會對於有無使用執照、沒列入違章工廠名單等爭議進行調查。

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