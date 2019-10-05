同黨議員也不挺...砲轟川普：要外國調查政敵「錯誤又震驚」

▲川普身陷「通烏」，同黨議員也不挺。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



川普身陷「通烏克蘭」的風暴之中，就連連同黨夥伴也不挺。共和黨籍議員羅姆尼（Mitt Romney）過去就曾多次批評川普，他在4日表示，川普要求烏克蘭向總統競選的主要對手拜登（Joe Biden）調查，是一件「錯誤且令人震驚」的事情。

羅姆尼在4日一早就發一連串推特砲轟，他提到，川普「膽大妄為」地想要讓外國勢力來介入2020總統選舉，真的「錯誤又讓人震驚」。另一則貼文則提到，「美國總統暗示中國的情報機構要調查的唯一公民，竟是他在民主黨提名過程中的政治敵人，那很明顯就是出於政治動機」。

川普在3日一邊替自己的行為辯護時，一邊又公開表示，要求中國也來對拜登進行調查，幾小時候，CNN就報導，川普在6月與中國國家主席習近平通話時就有提到，希望與習近平討論拜登與另一位民主黨候選人沃倫（Elizabeth Warren）的「政治前景」。

羅姆尼在上周就批評，如果川普真的對烏克蘭總統施壓，要求調查政治對手的話，那就是一件極其糟糕的事。不過，另一名共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）則認為，接下來的調查要花很多時間，也的確有一些糟糕的內幕，「共和黨不應該只圍繞著這起事件，民主黨在真相大白之前，也不該一直強調『彈劾』」。