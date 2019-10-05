　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

同黨議員也不挺...砲轟川普：要外國調查政敵「錯誤又震驚」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普身陷「通烏」，同黨議員也不挺。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

川普身陷「通烏克蘭」的風暴之中，就連連同黨夥伴也不挺。共和黨籍議員羅姆尼（Mitt Romney）過去就曾多次批評川普，他在4日表示，川普要求烏克蘭向總統競選的主要對手拜登（Joe Biden）調查，是一件「錯誤且令人震驚」的事情。

羅姆尼在4日一早就發一連串推特砲轟，他提到，川普「膽大妄為」地想要讓外國勢力來介入2020總統選舉，真的「錯誤又讓人震驚」。另一則貼文則提到，「美國總統暗示中國的情報機構要調查的唯一公民，竟是他在民主黨提名過程中的政治敵人，那很明顯就是出於政治動機」。

川普在3日一邊替自己的行為辯護時，一邊又公開表示，要求中國也來對拜登進行調查，幾小時候，CNN就報導，川普在6月與中國國家主席習近平通話時就有提到，希望與習近平討論拜登與另一位民主黨候選人沃倫（Elizabeth Warren）的「政治前景」。

羅姆尼在上周就批評，如果川普真的對烏克蘭總統施壓，要求調查政治對手的話，那就是一件極其糟糕的事。不過，另一名共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）則認為，接下來的調查要花很多時間，也的確有一些糟糕的內幕，「共和黨不應該只圍繞著這起事件，民主黨在真相大白之前，也不該一直強調『彈劾』」。

ET快訊
老公擺爛害女兒屎尿沾滿背又外遇　提「離婚條件」LALA心死
馬俊麟手心寫字告白王瞳：死也不分開「交纏私密照」曝…正宮抓包
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

同黨議員也不挺...砲轟川普：要外國調查政敵「錯誤又震驚」

不文的聯想　美眉髮型超有哏　被笑很像「那一根」！

要中國、烏克蘭調查拜登？　川普：一切都是為了反貪腐

厄瓜多減少燃油補貼　運輸工人罷工遭催淚彈驅趕

啟動自動駕駛 富豪在小飛機上跟15歲少女啪啪啪！

韓國瑜遲到紅到日本！雜誌取綽號「遲刻魔」總統候補

從草叢蹦出來給岳父生日驚喜　嚇慘對方被「開槍」下秒斃命超QQ

大一捐精竟當17名孩子的父親　老來控訴診所「欺騙」求償1.6億

正妹富家女玩「窒息式性愛」猝死　男友依謀殺罪遭起訴

正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫面曝光疑遭「下藥性侵」

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

疑遭村民毒害...母象倒臥慘死 小象伴屍「不願走」畫面惹心疼

同黨議員也不挺...砲轟川普：要外國調查政敵「錯誤又震驚」

不文的聯想　美眉髮型超有哏　被笑很像「那一根」！

要中國、烏克蘭調查拜登？　川普：一切都是為了反貪腐

厄瓜多減少燃油補貼　運輸工人罷工遭催淚彈驅趕

啟動自動駕駛 富豪在小飛機上跟15歲少女啪啪啪！

韓國瑜遲到紅到日本！雜誌取綽號「遲刻魔」總統候補

從草叢蹦出來給岳父生日驚喜　嚇慘對方被「開槍」下秒斃命超QQ

大一捐精竟當17名孩子的父親　老來控訴診所「欺騙」求償1.6億

正妹富家女玩「窒息式性愛」猝死　男友依謀殺罪遭起訴

正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫面曝光疑遭「下藥性侵」

帶著往生貝斯手的夢想重新出發！《小小戀歌》比青春熱血還多一點

國慶連假放4天！國道「好走時段」出爐　收假日免收費時段到10時

小貨車雪隧「爆胎自撞」90度翻覆！　北上一度單線通行

「現主時」連千毅慘了！　「買假賠百萬」遭名牌廠打臉…假的

阿庫納慢跑照先發　勇士教頭：直到世界盡頭都要幫他

會過敏就是因為「過太好」　醫教8招逆轉

連千毅刷一整排仿冒包！正妹攝影師神提問　網友秒懂：突然知道不抗告原因

逆「靖」改變　歐陽靖勇於築夢走出人生路

梧桐妹奔回台「幫賈靜雯集氣」！　「聚會私照」被小禎PO上網…粉絲急喊：臉忘了遮

焗烤生蠔、鮑魚雞湯隨便嗑！「20大Buffet」排行曝光　第一名吃到飽很可以　

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

韓國瑜紅到日本！被取「遲刻魔」..

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」..

自動駕駛　色富豪在飛機上啪啪啪

美眉髮型超有哏　被笑很像那一根

正妹網紅離奇橫死　生前淫亂趴畫..

川普：調查拜登是因為他們貪腐

她幫鄰保管情趣用品　打開竟是腐..

他用iPhone 3年「變成G..

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛..

她登山扭到腳　竟被同行山友丟包

男女白天路旁車震　女伸腿出車窗

捐精　竟成為17名孩子的父親

德民眾請願與台建交　連署破5萬..

美移民局：原國籍填「台灣TAI..

更多熱門

相關新聞

川普：調查拜登是因為他們貪腐

川普宣稱烏克蘭和中國應該對民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）展開調查，再度引發爭議，他先前已經因為施壓烏克蘭一事遭國會啟動彈劾調查。川普4日在推特上辯稱，要求調查拜登父子並非為了打擊政敵，而是為了打擊貪腐。

只是隨手餵貓　這天開門竟全家都來了

即／美失業率新低　美股全面上漲

跳出草叢給岳父驚喜　嚇慘對方被開槍

劍指CNN　川普怒：我要開新聞台

關鍵字：

川普通烏門拜登北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

女星睽違2年回歸《炮仔聲》

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

熱門快報

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面