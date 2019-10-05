石氏傷科在台唯一傳人！中醫骨傷科權威羅明江駐診花蓮慈濟

▲中醫界骨傷科權威羅明江醫師在花蓮慈院中醫部門診。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院延聘中醫界骨傷科權威羅明江為中醫部顧問醫師，3日起，每月單週四上午開設門診，診治、教學並行。院長林欣榮指出，羅醫師是師從大陸上海石氏傷科在台灣的唯一傳人，不僅可以為花蓮鄉親診治傷病，最重要的還有培育人才，把他在診治傷病的臨床經驗與醫術傳授給年輕醫師。



羅明江醫師除了開設中醫診所行醫之外，目前是世界首法醫學聯合會副秘書長。他的專長主要是針灸科、骨傷科及骨關節疾病的治療。為汲取相關領域的精髓，他先在福建中醫藥大學，向王和鳴教授學習南少林手法接骨；之後又在上海中醫藥大學取得中醫骨傷科博士。





花蓮慈濟院副院長何宗融指出，上海「石氏傷科」學派已有一百多年的歷史，融合傳統武術，整骨手法與中醫內治，最拿手的就是整治骨折筋傷，及脊椎關節退化性疾病，包括骨折、脫位整復及術後康復治療等方面都有很大的幫助。

▲林欣榮院長（左）與何宗融副院長（右）誠摯歡迎羅明江醫師加入花蓮慈院中醫部團隊，服務鄉親並傳授醫術給年輕醫師。



羅明江醫師是石氏傷科第四代傳人石印玉教授的弟子，是在台灣的唯一傳人，是中醫骨傷科的權威，曾指導過來自於美國、澳洲、日本及歐洲不同國家的中醫學生，更因與慈濟因緣深厚，非常歡喜接下顧問醫師一職，到花蓮慈院看診，同時也傳授醫術給年輕醫師。

▲羅明江醫師門診時教學，傳授醫術給年輕醫師。



羅明江指出，骨傷科中包括頸肩腰腿痛、椎間盤骨突起、骨刺、運動傷害、退化性關節炎、骨質疏鬆、脊椎側彎等都可以獲得很好的治療，特別是椎間盤骨突起卻不願接受手術治療的病人，若能住院接受中醫治療，是可以治癒的；若是手術的病人，在手術後儘早介入中醫合療，更有助於傷口的癒合及身體復原。



羅明江首日門診，第一位病人即是一早起床發現左手無法舉起的病人，經羅醫師診治後，隨即復原，羅醫師還傳授他幾招平時保養的手法。林欣榮院長於診間頒布顧問聘書給羅醫師，特別感恩羅醫師東到花蓮，與花蓮慈院中醫部團隊攜手為提升品質及培育人才而努力。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以