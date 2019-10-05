30歲就患糖尿病！只信徧方控制血糖　60歲中風了

▲花蓮慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科分別在門諾醫院、台東縣海端鄉衛生所舉辦「糖尿病困難個案討論會」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫學中心新陳代謝暨內分泌科十月三日起接連兩天在門諾醫院、台東縣海端鄉衛生所舉辦「糖尿病困難個案討論會」，聯合兩縣十二家醫院，針對第二型糖尿病人之共照網收案情況、重要併發症比率……等議題交流，一起提升糖尿病患的照護品質。

糖尿病位是台灣十大死因第五名，每年近萬人因糖尿病死亡，根據國民健康署統計，台灣有超過兩百多萬名糖尿病病友，每年以兩萬五千名的速度持續增加。衛生福利部中央健康保險署東區業務組以東區醫院總額風險移撥基金規劃「東區糖尿病照護提升計畫」，花蓮慈濟醫院為計畫總主責醫院。

花蓮慈濟醫院負責花東兩縣的資料收集與分析，包含分析兩縣所治療之第二型糖尿病患者、重要之併發症比率、比對共照網收案情況與併發症關係；建置資料庫並提供資訊工具，收集照護過程資料及提供各醫療院所相關資料；舉辦個案研討會，提供專業醫療、衛教諮詢；以及協調及協助門諾醫院、台東馬偕醫院等兩縣主責醫院達成目標，包括協助相關科別醫師取得糖尿病共照網資格。

討論會中，門諾醫院糖尿病照護網團隊提出困難個案，是一名家族有糖尿病與高血壓病史的陳先生，年過六十歲的陳先生，三十年前發現罹患糖尿病，卻不按時就醫、不規律服藥還相信偏方，只願透過運動控制血糖，直到今年因為糖尿病引起中風，才肯接納醫師、個案管理師及營養師的建議，從飲食、藥物上控制糖尿病。

▲花蓮慈院藥師黃欣怡（後排中）在糖尿病困難討論會上與門諾醫院個管師劉思吟（前右一）交流。

花蓮慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科李哲全醫師表示，若是病人主見強，不願遵循醫囑，建議透過病友在意的親友勸說，並提醒病人若血糖控制不佳，可能會對他未來人生產生不良影響外，也會衝擊家庭。李哲全醫師也提到，糖尿病照護團隊除了醫師、護理師（衛教師）、藥師及營養師之外，建議再加入精神科團隊，透過專業引導病人服從醫囑，好好控制血糖才能與疾病和平共處。

門諾醫院內分泌暨新陳代謝科醫師葉俊麟表示，臨床上還是會遇到病人的認知及行為，讓團隊使不上力去協助病友，透過討論會與各醫療院所一起交流，收穫很多。

花蓮慈院資深護理師王懿萱認為，可以請病友反思透過運動是否可以控制血糖；藥師黃欣怡認為可以提醒病人飲食習慣與用藥交互影響。

「東區糖尿病照護提升計畫」除了總主責花蓮慈院與縣主責醫院花蓮門諾醫院、台東馬偕醫院之外，也串聯了國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院、衛生福利部玉里醫院、玉里慈濟醫院、台北榮民總醫院玉里分院、台東基督教醫院、衛生福利部台東醫院、台東聖母醫院、台北榮民總醫院台東分院、關山慈濟醫院，並且由各家醫療院所醫師、護理師、營養師以及藥師等組成糖尿病照護團隊，協助病友控制血糖。

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