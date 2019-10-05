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南迴醫療守護神！十年催生救護中心　盧克帆獲模範公務員殊榮

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▲台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，優異表現除獲縣長饒慶鈴肯定核定縣模範公務人員，更榮獲行政院模範公務人員殊榮。（圖／台東縣政府提供）

台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，優異表現除獲縣長饒慶鈴肯定核定縣模範公務人員，更榮獲行政院模範公務人員殊榮。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，在偏鄉推動多項醫療升級計畫，催生10年成立了「南迴醫療救護中心」，並增設第二專科門診、24小時急診、洗腎中心、復健中心等專門處理緊急傷患和急病患者，其多項優異表現除獲縣長饒慶鈴肯定核定縣模範公務人員，遴薦參與行政院選拔，盧克凡主任獲一致青睞，榮獲2019年行政院模範公務人員殊榮。

盧克凡主任堅定偏鄉醫療不能落後的信念，自2009年擔任大武鄉衛生所醫師職務，深入基層服務偏鄉遠親。當年八八風災重創台東時，大水沖斷了大武鄉的聯外道路，大武鄉衛生所正值人力交接，無人可以協助，盧克凡乘坐救災直升機進入大武鄉，協助當地居民的醫療救護。

盧克凡了解南迴醫療資源的窘境，將全國最高等級醫療中心的醫療水準帶入台東，提高偏鄉的醫療照護品質。結合桃園醫院協助影像判讀，南迴居民照超音波不必遠離家園，讓民眾早期診斷早期治療，享有雲端高科技的便利性。同時也邀請高雄醫學院牙醫校友會至大武鄉衛生所門診，增加民眾牙科就診方便性。

饒慶鈴非常肯定盧克凡醫師於醫療上之專業、敬業、執著、勇於接受挑戰，積極爭取偏鄉醫療資源，是公務人員典範，除核定表揚其為台東縣模範公務人員外，並遴薦盧醫師參與行政院模範公務人員選拔，再度得到中央的肯定，從81位優秀參選者中脫穎而出獲獎。

行政院預訂11月13日在公務人力發展學院舉辦頒獎典禮，表揚行政院模範公務人員32位得獎者，激勵公務人員秉持積極任事之精神為民服務。獲選為行政院模範公務人員者，將獲得獎座乙座及獎金新台幣5萬元，並享有公假5日。

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