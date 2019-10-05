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連千毅名牌包原廠鑑定「假的」！　侵權愛馬仕、GUCCI逾百萬元

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▲▼連千毅面無表情走出羈押庭。（圖／記者洪正達攝）

▲連千毅被抓時表情相當鎮定。（圖／記者洪正達攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄直播主大亂鬥，網紅連千毅目前仍在押中，他的精品公司則在上月28日由業者自行拆除招牌，並向經發局申請公司解散。不過，事情還沒有完全落幕，檢警將查獲的各種名牌精品送去鑑定，已有廠商陸續回覆驗證結果為「非真品」，包含愛馬仕包包、GUCCI皮件等，預計侵權金額高達上百萬元。

根據《自由時報》報導，檢警偵辦連千毅一案時，共查扣500多件名牌精品，例如皮件、包包、香水以及行李箱，雖然連千毅曾秀出簡體字的「授權函」，指稱印有賓士標誌的行李箱是正品，但戴姆勒德國總公司（賓士集團所屬）先前回應，那張授權函並非出自總公司或中國子公司；接著，檢警將其他精品送至原廠鑑定，日前陸續收到回覆，其中愛馬仕、GUCCI皆已確認為仿冒品，因此希望有購買相關商品的民眾主動聯繫保二總隊，後續也會繼續擴大偵辦此案，釐清是否還涉及詐欺等罪。

▲連千毅旗下精品公司不堪聯合稽查宣告停業 。（圖／記者許宥孺攝）

▼▲連千毅旗下的精品公司停業，倉庫也已經關閉。（圖／記者許宥孺攝、地方中心翻攝）

▲連千毅倉庫結束營業 。（圖／地方中心翻攝）

其實，這場高雄直播主之亂起先是雙方人馬在街頭砸車、開槍，驚動內政部長、警政署以及刑事局，接連派員南下坐鎮，整起事件直到連千毅被捕才稍微平息下來。隨後高雄市府團隊立即展開稽查行動，聯合警察局、經發局、工務局、衛生局、消防局及警政署保二總隊等多個單位，在9月25日前往連千毅的「蘭庭精品」進行稽查，並把疑似仿冒品的精品配件帶回鑑定。

由於檢警展現強大的執法決心，網路上還有各種正反意見聲浪，業者乾脆在9月28日自行拆除招牌，並向經發局申請公司解散。如今部分精品鑑定結果出爐，初估侵權金額高達上百萬元，再次掀起網友熱烈討論。

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