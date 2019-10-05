破解蔡英文政府「卡韓論」　陳水扁704字分析：中央是高雄最大推手

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜多次為了高雄市的經費槓上中央政府，前總統陳水扁5日凌晨1時許在臉書發表一篇704字的長文，稱總統蔡英文的中央政府非但沒有卡韓，反而還是爭取投資高雄的最大推手，「韓國瑜市長及其政府團隊可不要再說中央『卡韓』了！」

陳水扁在文章一開頭提到兒子、高雄市議員陳致中4日的議會質詢內容，高雄市政府號稱招商1840億元，其中有5件大型投資案受惠於行政院「歡迎台商回台投資行動方案」，共挹注大約1245億元，再加上先前市府團隊主導的117億元，韓市府主導的金額為478億元，也就是說，中央助韓率為67％，韓市長自己招商只占26％。

▲陳水扁認為蔡政府沒有卡韓。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁，下同）

「陳致中要韓國瑜不要再說中央『卡韓』了，以後應改稱中央助韓很大力，沒有分藍綠色彩。」陳水扁認為，1245億元的台商回台投資案到底要算中央或地方的政績，一切都還很難說，但就像陳致中所說，無論這筆錢是來自中央還是地方的招商，國家只有一個，經濟發展的果實由全民共享，這其實是一件好事。

陳水扁整篇文章除了肯定兒子的質詢能力外，也直白呼籲韓國瑜不要再認為中央故意卡韓，「蔡英文總統的中央政府非但沒有卡韓，還是爭取投資高雄的最大推手呢！」

▼陳水扁PO文全文。

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