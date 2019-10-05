港鐵多站遭縱火、破壞　宣布5日早上全線停駛、沿線商場關閉

▲港鐵遭破壞停駛。（圖／翻攝香港01，下同）

記者柯振中、柯沛辰／綜合報導

香港特首林鄭月娥10月4日宣布引用緊急法訂立《禁蒙面法》，其後於各區引發起示威行動，多個港鐵站被破壞，更於晚上宣布全線停駛。港鐵於10月5日凌晨發表聲明，指因維修人員難以展開復修工作，經與警方及其他相關部門共同評估後，港鐵全線，包括全部重鐵、機場快線、輕鐵和港鐵巴士於周六（5日）早上全線停運，將不會提供服務。港鐵亦強烈譴責暴力破壞行為，直指有激進示威人士於各個港鐵車站進行大規模的惡意破壞及蓄意縱火，有港鐵職員遇襲受傷。

綜合港媒報導，林鄭月娥宣布通過《禁止蒙面規例》後，許多港民下午1點在中環聚集，沿著遮打花園一路走到ifc國際金融中心，遊街期間，有港民高喊「解散警隊，刻不容緩」等口號，同時呼籲市民「5日銅鑼灣Sogo見」。

由於許多人在街上示威，旺角新世紀廣場指出，為了保護賣場人員、店家的安全，商場在6點整正式關閉，比平常打烊時間提早了4個小時。

此外，許多示威者、學生晚間發起快閃活動，前往沙田政府合署、沙田康文署大樓外破壞、砸玻璃、噴黑漆，導致2棟建築物一片狼藉，還有示威者到港鐵沙田站內進行破壞，在客服中心的玻璃噴上「狗」字，破壞閘門、售票機等，導致沙田站關閉。

另外，港警指出，示威者試圖搶走槍枝，但被該名警員及時制止，之後警員要求增援，又被示威者投擲第二枚汽油彈，腳部一度着火，導致該名警員撤退時，未能及時撿回子彈彈匣。

港警提醒，市民如拾獲子彈或子彈殼，必須交還警方。任何人無牌藏有彈藥均屬違法，一經定罪，可罰款10萬港幣及監禁14年。

另外，警方嚴厲譴責攻擊警務人員及罔顧人命的行為，「警告暴徒立即停止暴力違法行為，警方會使用適當武力驅散及緝捕違法者。」