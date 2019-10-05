開槍片曝光！便衣警「開實彈」打中14歲少年左大腿　防暴警包圍醫院　

記者錢玉紘／綜合報導

香港政府宣布5日起實施「禁蒙面法」，此法一頒布，立刻引起大批示威者抗議，4日晚間又再度傳出槍響，並傳出有示威者大腿中彈。香港醫管局證實有人中彈，傷者是一名年僅14歲的男學生，已經送醫接受手術，情況危急。



據了解，事件發生在晚上9點多，在元朗地區有便衣警察開私人車輛載同事進行掃蕩，防爆撤離後，將車停在輕軌鐵路上，示威者發現並追查其身分，後來車輛被包圍，便衣警察也被圍毆，還有人扔了兩枚汽油彈，他用無線電向同事求救，倒地時配槍掉出，一度被示威者踢走，後來又撿起。隨後便衣警朝示威者開槍，打中一名14歲少年的大腿，便衣警則是頭破血流。

▲香港便衣警察遭到攻擊。（圖／翻攝自香港01）。

▲有示威者拿汽油彈攻擊。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

香港醫管局證實，當晚有傷者因槍傷到院救治，患者為14歲的少年，左大腿中彈送往屯門醫院接受緊急手術，情況危急。到了凌晨，有大批防暴警及速龍小隊進入屯門醫院，堵在急診室的電梯口，元朗區助理指揮官（刑事）游乃強表示要到病房調查事件，並拒絕透露少年情況或是否作拘捕，且要帶走要先問醫護人員。

▲防暴警察包圍傷者所在的屯門醫院。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

警方撤退時，未能及時收回子彈彈匣，據報導，示威者已經當場丟入在旁燃燒的火坑中。

警方發言人指，警員倒地後被多人圍毆，生命受嚴重威脅，為保護生命曾開一槍。其後有暴徒向該名警員投擲汽油彈，令他身體一度着火。

該名警員走避時，其手槍及子彈彈匣跌在地上，有暴徒嘗試取走槍枝，被該名警員及時制止。警員要求增援期間，再被暴徒投擲第二枚汽油彈，腳部一度着火。該名警員撤退時，未能及時拾回子彈彈匣。

▼疑似便衣警開槍片段。