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今晚變天！下週「哈吉貝」成颱「路徑可能像米塔」　國慶連假恐雨襲

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲風向圖顯示，即將生成的第19號颱風哈吉貝，在下週六可能會掃過台灣東北部海面。不過由於不確定性仍大，還要再持續觀察。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天補班日，晚上受到東北風增強影響，北台灣迎風面轉有雨，明(6)日整天都是陰涼的天氣型態。另外，氣象專家吳德榮透露，下週熱帶擾動將會發展成第19號颱風「哈吉貝」，以目前資料預測將會影響到國慶連假，不過還要視太平洋高壓強弱而定。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，今(5日)晚起東北風增強，基隆北海岸、大臺北東側及東部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，東北部並有局部較大雨勢發生的機率，外出請記得攜帶雨具備用；溫度方面，清晨及夜晚各地低溫約23-26度，白天北部及東半部高溫約30、31度，中南部高溫仍有33度，感受稍微悶熱一些。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今、明(5、6日)兩天低氣壓通過呂宋島，其外圍水氣移入，東半部雲量漸增，將逐漸轉變成有局部短暫雨的天氣；東北風略增強，桃園以北雲量亦將逐漸增多，氣溫微降；北海岸及北部山區亦將轉為有零星降雨。新竹以南影響不大、為多雲時晴，午後中南部山區有零星降雨。

另外，吳德榮透露下週有「熱帶擾動」將發展成颱風，其位置大約在琉球附近海面，國慶假期第1、2天(10、11日)，台灣尚無受到「颱風外圍」影響，應為穩定、舒適的天氣。但後2天(12、13日)可能受到「颱風外圍」的干擾。不過颱風路徑「不確定性」還很大，所以還有變數。

預報員陳伊秀表示，若哈吉貝颱風生成，以目前資料顯示路徑跟「米塔」相類似，預測會從台灣東北方海面北轉朝日韓方向前進。不過颱風走向還要看太平洋高壓強弱而定，所以一切都要等颱風生成後才會比較確定。

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