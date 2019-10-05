貨車駕駛14天酒駕3次！一查還有2次前科　繳42萬罰金躲過苦牢

記者黃翊婷／台北報導

60歲的張姓男子今年6月22日上午10時許在親戚家喝酒，結束後開車返家被警方攔查，同年7月1日、5日分別又因酒駕被抓。由於張男先前有兩次酒駕被判刑確定的案件，台北地檢署起訴後，建議法官加重其刑；不過，台北地院法官就這3次行為，依法各判他6月有期徒刑，應執行刑期為1年2月，得易科罰金42萬元。

▲張男14天內就被抓到3次酒駕。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

檢方強調，張男有多次公共危險前科，2015年間被基隆地院判刑4月，並於2016年5月30日執行完畢，接著又在2018年間再犯，被士林地院判刑5月，直到今年2月13日才執行完畢，沒想到他完全沒有記取教訓，今年6月22日上午11時許前往位於新北市青峰路的親戚家，喝完酒之後隨即開車上路，不到1小時就被警員攔檢，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.31毫克。

張男2019年7月1日下午4時許在家飲酒，喝完之後再度酒駕上路，直到同日晚間11時許才在新北市被警員攔查，測得吐氣所含酒精濃度達每公升1.04毫克；同年同月5日上午11時許他又在家中喝酒並開著小貨車外出，在外逛了5個多小時，最後於新北市北宜路二段及中生路口遇到攔查，這次測得的吐氣所含酒精濃度達每公升0.49毫克。

▲檢方認為張男酒駕再犯的頻率太高，希望法官能加重量刑。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

檢方認為，張男多次酒駕被抓，應該知道吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，就不能駕駛動力交通工具，卻還是不肯悔改，短短14天內就被抓到3次酒駕，因此希望法官能參酌司法院釋字第775號解釋，衡量是否加重最低本刑。

不過，台北地院法官考量到張男的生活狀況，加上他到案後也坦承不諱，上述3次行為的確屬於累犯，因此依法各判處6月有期徒刑，合併應執行刑期為1年2月，得易科罰金42萬元。

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