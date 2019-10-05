甜喊「寶貝」誘13歲少女裸拍　阿兵哥約酒店壞壞「來的是媽媽」

▲美美除了拍攝裸照、不雅影片給張男看，還與對方發生性行為。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中張姓男子在2018年6月服兵役的期間，透過交友軟體認識年僅13歲的少女美美（化名），並多次利用「寶貝」、「讓老公提振一下精神」等甜言蜜語，誘使少女拍攝裸露胸部、下體的不雅影片或照片，甚至將人約到速食店的廁所發生性關係，後來這段關係被女方的母親發現，他才認罪並賠償50萬元和解。台中地院法官認為，張男犯案時為現役軍人，考量到他已經取得美美家屬諒解，因此依現役軍人對未滿14歲女子性交等罪，判處1年10月有期徒刑，緩刑5年。

判決書中提到，張男是在2017年11月間入伍服兵役，2018年10月退伍，但他在退伍前4個月透過交友軟體認識美美，兩人聊得很來，於是互加LINE好友繼續聊天，過程中他也得知少女年僅13歲，卻在19天內頻繁傳訊息要求對方拍攝裸露的不雅照片或是影片，包含「寶貝揉胸錄影給我看」、「可以拍清楚點嗎？」、「讓老公提振一下精神」、「再一張嘛，拜託」。

▲張男誘使美美拿筆拍攝裸露的不雅影片和照片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這段期間張男用言語誘使美美拿筆、笛子當工具，一共獲得3段裸露下體的影片和5張不雅照，接著他傳訊息要求見面，兩人相約2018年7月6日在某小學門口碰面，再一起搭乘公車到市區的速食店，並在經過女方的同意下，於2樓女廁發生性行為。美美直到事發一個月後才向母親坦白，最後由母親假扮自己赴約，這才在酒店逮住張男。

台中地院法官認為，張男明知美美年僅13歲，卻做出上述影響女方身心健康發展的行為，考量到他當時正值血氣方剛、精力旺盛的年齡，也未取採強暴、脅迫手段，加上事後與美美雙親以50萬元達成和解，還寫了一封道歉信，對方也同意給予緩刑宣告，因此依引誘少年（女）製造猥褻行為之電子訊號罪判處1年7月，再依現役軍人對未滿14歲女子性交罪判處1年10月，主刑部分應執行刑期為1年10月，緩刑5年，緩刑期間須交保護管束。

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