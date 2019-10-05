港府一訂《禁止蒙面法》…香港學聯前秘書長向高院提司法覆核　夜間遭駁回

▲岑敖暉認為《禁止蒙面規例》違憲，應該廢除。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

香港政府4日下午宣布訂立《禁止蒙面規例》，該規例5日凌晨0點即生效。對此，香港學聯前秘書長岑敖暉會同「長州覆核王」郭卓堅，在政府公布條例後2小時內向高等法院提出司法覆核，晚間甚至提出緊急臨時禁制令的申請，但都被高院駁回。

綜合港媒報導，岑敖暉與郭卓堅認為該規例違反《香港人權法》與《基本法》，阻礙法律賦予香港居民擁有的言論、集會自由，屬於違憲的條款，應該立刻廢除。

傍晚5點左右，岑敖暉會同律師、香港社會主義政治人物梁國雄向高院提出「緊急臨時禁制令」的申請，希望法院可以下令暫緩執行。對此，香港高院晚間9點緊急開庭，對案件進行審理；不過林雲浩法官審理後，拒絕頒布臨時禁制令，意味著以司法暫緩《禁止蒙面規例》生效的手段失敗。

▼港府祭出《禁止蒙面規例》引起香港民眾上街示威。（圖／路透）



岑敖暉指出，這項《禁止蒙面規例》同樣適用在和平集會，將嚴重影響《基本法》、《人權法》法內所保障的言論、集會自由，且該法賦予警方能在公眾地區要求人民「移除面罩」等物品的權力，有可能侵犯人身自由。

除了《禁止蒙面規例》可能侵犯香港居民的言論、集會、人身自由外，《緊急法》的規定中，還讓行政長官、行政會擁有制定「限制居民基本權利」法例的權力，也有違憲的嫌疑。

岑敖暉說，這次林鄭月娥與行政會議成員透過《緊急法》訂定《禁止蒙面規例》，雖然影響不一定很大，但代表林鄭往後可能會再動用《緊急法》，容許其他「限制居民基本權利」的法例。

岑敖暉最後強調，港府表示，訂立《禁止蒙面規例》是為了重整社會秩序，藉此減少暴力事件，幫助警方執法；但訂立規例與維護社會秩序及安全沒有直接關係，應該廢除這條規例。

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▼許多港民上街向政府表達不滿。（圖／路透）

