「我們該知道他們的名字」南方澳大橋移工喪命⋯對他們溫柔說聲：好走



▲南方澳斷橋壓毀漁船，造成外籍漁工罹難。（圖／記者游芳男攝）

記者林育綾／綜合報導

南方澳大橋崩塌，造成3艘漁船被壓毀，船上6名外籍漁工罹難，引發外界各種省思。寶瓶文化總編朱亞君在臉書分享，當時在上千則報導中，「這些外籍漁工，連一個名字都沒有。」她有感而發引用大師兄的貼文表示，「也許在這夜裡，我們稍微想一想這些比底層還要底層的人，默默的說一聲：好走。」

朱亞君4日晚間10:30在個人臉書發文提到，白天三大報紙頭版都很巧地寫著「南方澳大橋21年未檢修！」但她認為，官僚殺人討論的聲音很多，那些嘴臉已經看膩了，讓她感動的是船主崩潰吶喊「船給你破壞都沒有關係，我要的是人！」船主指的是失聯的外籍漁工，也就是跟著他工作6到12年的夥伴。

不過讓人遺憾的是，「當罹難者遺體一一被尋獲，在上千則的報導上，這些外籍漁工，連一個名字都沒有。」她直言「他們是人耶。遠方也有他們的家人耶。拜託你們寫一下他的名字年齡國籍好嗎。講人權？照照鏡子吧，套句郭力昕老師的話：照照鏡子，台灣最醜的風景也是人。」

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（＊編按：也有不少媒體報導亦有寫出罹難者姓名和資訊，分別是：Romulo Illustrimo Escalicas Jr.菲律賓籍、Wartono 印尼籍 ，29歲、Serencio Andree Abregana 菲律賓籍， 44歲、Ersona 印尼籍，32歲、Impang George Jagmis 菲律賓籍，47歲、Mohamad Domiri 印尼籍，28歲。）

她想起去年出版的一本書《奴工島》，是一位蘇州女孩姜雯在台灣TIWA組織，關心東南亞外籍移工的書，書腰上寫著「我們心懷想望，體制卻殺人如麻。」



▲朱亞君透過南方澳大橋外籍漁工喪命事件，省思移工議題，提及《奴工島》一書。（圖／取自朱亞君臉書）

朱亞君說，在台灣每40人中就有一位移工，他們處在最惡劣的環境，做大家不肯做的工作，許多漁工甚至不許上岸，只能窩在狹小惡臭的船艙裡生活；還有人借了大筆錢，好不容易湊齊仲介費來台，只為掙一口飯吃，但經過中間層層的剝削，「很多人到死都還沒摸到新台幣⋯⋯」

「誰在乎？就算移工的數量將近70萬人，誰在乎？他們沒選票啊。很多事情不能想，想了既悲憤又羞愧。」她轉貼大師兄的臉書貼文，有感而發地說「也許在這夜裡，我們稍微想一想這些比底層還要底層的人，默默的說一聲：好走。」

網友看了也紛紛按讚、分享，不少人提到「我們應該要知道他們（漁工）的名字」、「謝謝移工們的付出！」而藝人丁寧轉貼時也說，每次聽到有人說「我家那個外勞」都會很生氣，「她是沒有名字嗎？！她幫你們那麼多事，你憑什麼瞧不起她！」更說「你歧視他們的命賤，因為你也這樣看自己。」

另外不久前在「全國社區營造會議」北區論壇新竹場中，也有與會成員提出，「新住民」這個稱呼常意指越南、菲律賓、印尼等東南亞國家，不過新住民團體表示，「已經住在台灣30年，為什麼還是『新』？」對於多元族群的分類與定名，也代表著社會排除、取得資源的限制，期待政府能帶頭思考，破除族群命名的刻板印象。

朱亞君全文如下：

宛如神蹟的，今天台灣三大報紙聯合自由中時紙本版的頭版頭條，居然是一樣的：「南方澳大橋21年未檢修！」

官僚殺人，討論的聲音很多，那些嘴臉我們看膩了。

但我感動的是看到船主崩潰吶喊，他說：「船給你破壞都沒有關係，我要的是人！」

啊，他指的是那失聯的外籍漁工，跟他工作了六到十二年的夥伴。只是，當罹難者遺體一一被尋獲，在上千則的報導上，這些外籍漁工，連一個名字都沒有。

他們是人耶。遠方也有他們的家人耶。

拜託你們寫一下他的名字年齡國籍好嗎。

講人權？照照鏡子吧，套句郭力昕老師的話：照照鏡子，台灣最醜的風景也是人。





我不能不想到去年出版的一本書《奴工島》，一本蘇州女孩姜雯在台灣TIWA關心台灣東南亞外籍移工的書，那書腰寫著：

「我們心懷想望，體制卻殺人如麻。」



你知道嗎？現在的台灣，每四十個人中就有一個移工，他們處在最惡劣的環境，做你不肯做的工作。但現實比噩夢更殘忍，許多漁工是不許上岸的，他們窩在狹小惡臭的船艙裡生活，還有很多移工借了大筆的錢，好不容易湊齊了仲介費來台灣工作，只為掙一口飯吃，但經過中間層層的剝削，很多人到死都還沒摸到新台幣.......

誰在乎？就算移工的數量將近七十萬人，誰在乎？他們沒選票啊。很多事情不能想，想了既悲憤又羞愧。



剛好晚上看到大師兄的一則貼文，寫移工的，我貼過來，也許在這夜裡，我們稍微想一想這些比底層還要底層的人，默默的說一聲：好走。





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以下大師兄貼文：

某次我們收了一個外籍移工

家屬從國外來認屍的時候

哭的很難過



但是跟一般場景不一樣的是

只見他邊哭邊拿出手機 比一比亡者

我看到他那個行為頓時傻了

都什麼時候了你還要拍照？

但是的確外面沒說禁止拍照

我就點了點頭

告訴他不要拍到別人的家屬就好

誰知道他老兄一拿起相機就開直播

我看到之後覺得驚呆了

「外勞果然做什麼都開直播呀…」



後來的幾天

那個家屬簡直住在這邊

拿一個睡袋睡在禮廳外面

手機跟我們借充電

衣服就洗一洗曬在路邊

活像個流浪漢

直到他家屬喪事辦好

那時候我不太懂為什麼他要這樣做



直到出殯那時候

我問了問他的葬儀社

葬儀社叫我看一下他的直播

我偷偷看過去，只見手機那頭是一群在哭的老人家

葬儀社說了

「這種的家屬不一定每個都可以過來，有些是太老了走不動，有些是根本沒錢買機票，這樣的直播就是參加喪禮，這個家屬來沒帶多少旅費，只能用這種方式等到出殯，說不定連來回的機票錢都是用借的，也沒錢住宿，你們就多多包容一下吧。」



聽完的我 其實很慚愧

回不了家和無法來告別的人

在那小小的手機螢幕裡

藉著直播

對著遙遠的異鄉訴說了最後一次的再見