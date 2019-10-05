陳菊昔借子弟兵助世大運！王世堅3理由轟「柯文哲是政治渣男」

記者柯沛辰、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近日接受媒體專訪，批評總統府秘書長陳菊是「民主罪人」，「上半生坐過牢，不代表下半生可以為非作歹」。民進黨台北市議員王世堅4日批評，柯文哲以前受過民進黨幫助，現在卻頻頻攻擊身為政治前輩的陳菊，根本忘恩負義，「柯文哲就是個政治渣男、社會敗類！」

柯文哲多次劍指民進黨新潮流及陳菊，近日再點名陳菊是「民主罪人」，引發民進黨上下不滿。不過，柯文哲4日重申，「韓流」興起、高雄綠營選戰失利是人為因素，2018年政治主流就是討厭民進黨，民進黨應該誠實面對問題。至於綠營多人為陳菊抱屈，柯文哲則說，「誰管妳對民主貢獻多少，為民主付出的也不只她一人。」

▲柯文哲4日參訪元智大學，接受媒體訪問。（圖／記者張榮恩攝）

柯文哲指出，民進黨在高雄縣執政30年、高雄市執政20年，最後卻以大敗局面收場，其中一定有原因，應該誠實面對高雄執政失敗，思考為何會讓人民累積這麼多怨恨，以致「韓流」興起，「台灣不是新潮流的，也不是民進黨的，是台灣所有關心這片土地的人所共同擁有的。」

王世堅4日受訪時批評，陳菊對台灣民主運動的貢獻，社會大眾都了然於胸，擔任高雄市長任內的市政成績更是數一數二、名列前茅，「這些都不是你市政敬陪末座的柯文哲能比擬的。」

王世堅指出，柯文哲過去出任市長時，經常口無遮攔亂講話，但陳菊展現風範，不僅幫忙護航，「柯文哲講話明快直接很可愛」，呼籲外界應該給一個機會，還曾大方出借子弟兵，請時任高市副秘書長、衛福部政務次長蘇麗瓊北上接任北市府秘書長，搶救當時岌岌可危、迫在眉睫的世大運，「柯文哲你是忘記了，還是害怕想起來？」

▲台北市議員王世堅批評，「柯文哲就是個政治渣男」。（圖／記者徐斌慎攝）

王世堅說，柯文哲靠著民進黨拉拔支持，才搖身成為首度市長，如今卻一再消費一位民主、政治前輩，如此羞辱、霸凌，「柯文哲這是典型的忘恩負義、恩將仇報，柯文哲他是做人無品、做事無能。」

王世堅認為，柯文哲前陣子被民進黨新系立委段宜康槓上，又沒膽子向有戰力的青壯派尋仇，所以挑一個社會尊敬且已老邁的政治前輩羞辱，順便拉抬聲量搶救民調，「柯文哲就是個政治渣男。」

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