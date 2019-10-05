《聲林》李玟講評「觀眾好評刷爆」！　3大優點網推：超適合當導師

記者李湘文／綜合報導

ETtoday《聲林之王2聲境傳奇》接連2週播出「亦敵亦友」賽制，邀來天后李玟擔任飛行導師，由她和蕭敬騰、林宥嘉一起決定選手晉級與否。李玟雖然是第一次參與《聲林之王》，但因為談吐風趣、講評細膩，2集內大受觀眾好評，被網友大讚超適合當導師！

▲李玟當飛行導師得到好評。（圖／ETtoday）

李玟雖然直到第6、7集才來到《聲林之王》，卻對選手前幾集的表演瞭如指掌，並且能依此給予大家建議。例如她誇讚六艾司：「在第一集的時候你有展現你的beatbox，那一集讓我很驚艷，wow amazing！」也因此建議對方，可以設計一首歌展現自己在這方面的實力。

▲李玟細膩評價選手。（圖／ETtoday）

此外，李玟完全展現開朗性格，不時以浮誇的動作表達開心心情，經常讓現場導師、選手莞爾發笑。她雖然對選手總是不吝讚美之詞，但還是能細膩分析，例如她便形容李艾薇︰「妳的聲音有空靈的感覺，可是又非常厚實，就是很有爆發力，又很有rock那種嘶吼，這3種不同的唱歌的風格很難一個人擁有，妳都擁有了。」讓選手喜出望外。

雖然李玟只參加2集，但獲得網友一面倒好評，許多人讚「李玟太可愛了吧」、「今天CoCo講評效果都好棒，希望能多來」、「CoCo很適合當導師」、「CoCo飛行導師好棒，還有做功課」。

《聲林之王2聲境傳奇》每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出（每周五晚間11點、周六晚間10點、周日中午12點重播），每周六晚間8點於中天綜合台播出，每周日晚間8點於台視播出，隔周日下午5點於ETtoday綜合台（MOD CH 315）播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出；馬來西亞每周五晚間9點於Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；新加坡每周五晚間9點於StarHub Go，周六晚間11點於都會台播出；美洲美西時間周日下午5點於東森美洲新聞台播出。