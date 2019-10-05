快訊／上千港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言》　號召建立「臨時政府」

▲香港政府祭出禁止蒙面法，於5日午夜零時生效。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

香港特區政府宣布訂定《禁止蒙面規例》，引爆更大規模抗爭；香港連登討論有網友發起《香港臨時政府宣言》，號召建立香港臨時政府，吸引無數港人回應。4日晚間在香港多地，有數千名網友集體宣讀臨時政府宣言，主張香港特區政府「已經失去人民認可及授權」。

香港網友透過這份宣言，批評特區政府動用《緊急法》，繞過立法會制定《禁蒙面法》，壓制人民集會權利，不理會香港大多數人民意願。文中說，「我等認為香港特別行政區政府已然失去人民之認可及授權，故今日我等宣布香港特別行政區政府失去其合法性，行政長官，各司、局長立即失去其職位所賦予之權」。

文中說，「今香港特別行政區政府已然不為香港人民所立、所治、所享，故今日我等宣告成立香港臨時政府。」文章發表後，立刻在網路上引起熱議，貼出後7個小時內吸引5400多名網友按讚，無數網友留言。另外，晚間有數千名香港市民聚集在荃灣和馬鞍山「新港城中心」，集體宣讀《香港臨時政府宣言》，號召香港各區響應宣言。

▼香港民眾聚集在馬鞍山的「新港城中心」，共同宣讀臨時政府宣言。（圖／翻攝自Facebook／Kit Da Sketch - Kit Man）

