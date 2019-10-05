　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／上千港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言》　號召建立「臨時政府」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

▲香港政府祭出禁止蒙面法，於5日午夜零時生效。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

香港特區政府宣布訂定《禁止蒙面規例》，引爆更大規模抗爭；香港連登討論有網友發起《香港臨時政府宣言》，號召建立香港臨時政府，吸引無數港人回應。4日晚間在香港多地，有數千名網友集體宣讀臨時政府宣言，主張香港特區政府「已經失去人民認可及授權」。

香港網友透過這份宣言，批評特區政府動用《緊急法》，繞過立法會制定《禁蒙面法》，壓制人民集會權利，不理會香港大多數人民意願。文中說，「我等認為香港特別行政區政府已然失去人民之認可及授權，故今日我等宣布香港特別行政區政府失去其合法性，行政長官，各司、局長立即失去其職位所賦予之權」。

文中說，「今香港特別行政區政府已然不為香港人民所立、所治、所享，故今日我等宣告成立香港臨時政府。」文章發表後，立刻在網路上引起熱議，貼出後7個小時內吸引5400多名網友按讚，無數網友留言。另外，晚間有數千名香港市民聚集在荃灣和馬鞍山「新港城中心」，集體宣讀《香港臨時政府宣言》，號召香港各區響應宣言。

▼香港民眾聚集在馬鞍山的「新港城中心」，共同宣讀臨時政府宣言。（圖／翻攝自Facebook／Kit Da Sketch - Kit Man）

▲▼香港民眾聚集在馬鞍山的「新港城中心」，共同宣讀香港臨時政府宣言。（圖／翻攝自Facebook／Kit Da Sketch - Kit Man）

ET快訊
港鐵夜間宣布「全線停駛」！多站遭縱火、破壞
馬俊麟護王瞳冷正宮…全國罵翻！民視震怒原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／上千港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言》　號召建立「臨時政府」

港府「禁蒙面法」10/5 0:00生效　港鐵失火停駛影曝光　運輸署籲：留在家中

元朗休班警被毆倒地　拔槍制止示威者…下秒遭丟汽油彈「燒成火球」

快訊／多站遭縱火、破壞　港鐵夜間宣布：全線停駛

10/5 0:00起「禁蒙面法」生效　香港超市被掃空…民搶購糧食

影／銅鑼灣站遭縱火「出口全面燃燒」　元朗示威者襲警後…「大腿遭射中彈」

示威者撐傘「塞爆中環」！抗議港府反蒙面法　暴砸港鐵沙田站

香港《禁蒙面法》有效嗎？　法國、德國也禁止示威者「隱藏身份」

港民上街示威抗議《禁蒙面法》　國務院港澳辦說話了：協助香港打擊犯罪

港民上街堆物示威！　焚燒「國慶橫旗」抗議《禁蒙面法》

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

疑遭村民毒害...母象倒臥慘死 小象伴屍「不願走」畫面惹心疼

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

快訊／上千港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言》　號召建立「臨時政府」

港府「禁蒙面法」10/5 0:00生效　港鐵失火停駛影曝光　運輸署籲：留在家中

元朗休班警被毆倒地　拔槍制止示威者…下秒遭丟汽油彈「燒成火球」

快訊／多站遭縱火、破壞　港鐵夜間宣布：全線停駛

10/5 0:00起「禁蒙面法」生效　香港超市被掃空…民搶購糧食

影／銅鑼灣站遭縱火「出口全面燃燒」　元朗示威者襲警後…「大腿遭射中彈」

示威者撐傘「塞爆中環」！抗議港府反蒙面法　暴砸港鐵沙田站

香港《禁蒙面法》有效嗎？　法國、德國也禁止示威者「隱藏身份」

港民上街示威抗議《禁蒙面法》　國務院港澳辦說話了：協助香港打擊犯罪

港民上街堆物示威！　焚燒「國慶橫旗」抗議《禁蒙面法》

小S大女兒Elly擺「超模厭世顏」拍時尚照　一字馬氣場再秀舞蹈實力

快訊／上千港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言》　號召建立「臨時政府」

「踮起腳，一腳環勾他」　5個站著愛愛體位絕對讓妳欲仙欲死

美俄才有！普丁宣稱：俄羅斯協助中國建造「飛彈預警系統」

踏入百元理髮店悲劇！油頭設計變「佛力扎」他臉綠…網笑翻：還歪掉

未婚妻拯救《小丑》瓦昆！　熱戀魯妮瑪拉3年...「小說情節真實上演」

「我們該知道他們的名字」南方澳大橋移工喪命⋯對他們溫柔說聲：好走

陳菊昔借子弟兵助世大運！王世堅3理由轟「柯文哲是政治渣男」

3種眉妝一支完成！Benefit全新2合1眉筆　俐落型、柔霧感都OK

港府「禁蒙面法」10/5 0:00生效　港鐵失火停駛影曝光　運輸署籲：留在家中

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

大陸熱門新聞

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

港民銅鑼灣站縱火　示威者大腿中..

即／多站遭縱火　港鐵全線停駛

港警被毆倒地　遭丟汽油彈「燒成..

女友「披婚紗」求婚　他嚇蒙下秒..

港鐵失火全停駛影曝光　運輸署籲..

法、德也規定　但禁蒙面有效嗎？

示威者撐傘「塞爆中環」　抗議反..

河邊紅色行李箱…打開驚現坐姿女..

熱氣球繩索斷裂！「母子高空墜地..

《禁蒙面法》拍板　5日正式實施

《禁蒙令》生效！香港禁學生「校..

港民上街示威　焚燒「國慶橫旗」

更多熱門

相關新聞

港鐵失火全停駛影曝光　運輸署籲：留在家中

香港政府祭出《禁蒙面法》在4日通過，5日0時正式生效，但是4日晚間已經引發許多香港民眾不滿，進而爆發許多衝突與特殊現象，包括港鐵多站遭縱火、破壞，因而宣布全線停駛，民眾在超市將糧食搶購一空。運輸署呼籲市民，盡量留在家中，不要出門。

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

林鄭月娥下午3時出面！　傳宣布立《禁蒙面法》

香港立法會16日新會期登場

香港政府即將推出「禁蒙面法」

關鍵字：

香港臨時政府粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

女星睽違2年回歸《炮仔聲》

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

王瞳媽媽急向正宮下跪！阿姨飆罵洩不倫內幕

街景拍到台中山區裸男女　Google反制網笑倒

驚！他咳嗽變敗血症　加護病房躺2周

馬俊麟妻提告王瞳　律師曝勝率很高

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面