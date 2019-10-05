港府「禁蒙面法」10/5 0:00生效　港鐵失火停駛影曝光　運輸署籲：留在家中

▲港鐵停駛，將軍澳站損毀。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）



記者林彥臣／綜合報導

香港政府祭出《禁蒙面法》在4日通過，5日0時正式生效，但是4日晚間已經引發許多香港民眾不滿，進而爆發許多衝突與特殊現象，包括港鐵多站遭縱火、破壞，因而宣布全線停駛，民眾在超市將糧食搶購一空。運輸署呼籲市民，盡量留在家中，不要出門。

▲港鐵全線暫停公告。（圖／翻攝自港鐵官網）



由於對《禁止蒙面條例》感到不滿，許多香港民眾、學生4日上街示威，向政府表達訴求，隨後引發連串暴力事件。示威者在中環、九龍塘、旺角、沙田等地聚集，沿街高喊口號，堆放障礙物阻塞交通，隨後引火焚燒，導致沙田政府合署、沙田康文署大樓等地遭到破壞。

▲香港禁止蒙面法，激發更多人蒙面遊行。（圖／路透）



除了地面建築物，還有示威者進入港鐵沙田站，破壞站內的售票機、閘門等公共設施，在客服中心的玻璃上用黑漆噴上「狗」字。在港鐵銅鑼灣站則有示威者堆易燃物焚燒，導致現場引發大火，甚至有人不斷往火源拋出雜物，讓火勢不斷擴大。

在元朗地區，一名據稱是休假員警遭示威者襲擊，並開槍以實彈射中一名14歲少年的大腿，隨後遭現場民眾圍毆、投擲汽油彈；這名員警因衣服著火、手臂甩動時槍支掉落地面，有示威者試圖搶走槍支，但被員警及時搶回。

在4日傍晚下班後，大批香港市民憂心周末爆發大規模示威活動出入不便，於是趕到超市搶購民生物資，港島天后和新界屯門均有民眾搶購食物的情況，鮮肉、麵包、泡麵等貨架晚間7時就已經被搶購一空，其他晚到的市民只好改買米糧、油等物資。

▲示威者在港鐵進行破壞。（圖／路透）



根據港媒《東網》報導，林鄭月娥強調，雖然訂立規例是引用《緊急法》，但不等於進入緊急狀況，只是現在情況合乎危害公共安全。她又指，禁止蒙面規例屬於附屬法例，會在立法會復會後提交給立法會審議。

她表示，近4個月出現超過400場示威、遊行和集會，之後往往演變成衝突，逾1100人受傷，其中300人為警員。其中在9月29日和10月1日的暴力事件進一步升溫，出現的變化包括衝突由往日集中在一兩區，變成遍地開花，亦由往日向不同意見人士對罵，變成行私刑解決。

她亦提到近日暴力事件有大批學生參與，學生佔被捕人士比例，由6至8月的25%，升至9月的38%，需要遏止暴力，阻止學生以身試法。

禁蒙面法，規定任何人不得在獲批准集會、非法集結或未經批准集會活動上蒙面，違例者最高可監禁1年，罰款2.5萬港元（折合新台幣約98萬）。