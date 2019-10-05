私菸案交保後…吳宗憲、張恒嘉疑再上工　北院10/5要他們「交代清楚」

▲吳宗憲（綠衣）於8月26日移審庭中，稱訂菸是「服從長官」認自己無罪，他交保後似乎重返工作，北院於10月5日傳他到庭說明。（圖，資料照／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

私菸案中擔任窗口的吳宗憲、張恒嘉，於北院8月26日的移審庭中大聲喊冤，「訂菸都是服從長官指令」、「訂菸都是先前學長交接的」，2人皆否認有犯罪意圖，更沒有從中獲利，北院認2人無羈押必要，裁定各以100萬元交保、限制住居及出境，並不得與共犯及證人串證。北院近日發現2人交保後，似乎重回工作崗位，為確認他們是否需更改限制住居的地址，於10月5日上午10時傳喚2人到庭說明

北檢經過1個多月調查，於8月23日偵結私菸案，起訴包含吳宗憲、張恒嘉等共13人；北院針對在押的吳、張2人，召開移審庭先後審理，吳宗憲於庭上開口便語出驚人，「我身為中華民國軍人，（訂菸）只是執行長官的指令，我認為自己無罪！」，又稱「在機場買菸時都有航警在場，他們都很清楚我們在幹嘛，也沒有制止，我認為這都是合法的」，並希望法官念在他於偵訊中坦承所知一切，家中又有老父老母需要奉養，能讓他以20萬元交保。

張恒嘉出庭時也否認犯罪，「訂菸都是先前學長交接的」；律師接著表示，這次檢方羈押張恒嘉，全因2019年7月22日的「自由民主永續之旅」團購私菸一案，如今案件偵結，且本案中張恒嘉也不是承辦人，7月22日當天他更只是去搬行李的，應予以交保。吳、張2人在親友協助下，於26日深夜湊出100萬元交保金，終於在27日凌晨結束1個多月的羈押。

北院近日發現2人交保後，似乎重新回到工作崗位，為確認他們有沒有換居住地、限制住居地址是否需要更改，於10月5日上午10時傳喚2人到到庭調查。

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