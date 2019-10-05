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高雄OL患「異食癖」3天狂嗑1kg生米　深夜偷吃牙齒斷裂

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記者柯沛辰／綜合報導

高雄一位粉領族長期照顧長輩，內心壓力非常大。某天她在洗米過程中，不自覺地吃了一口生米，身心意外感到舒暢，所以自此便在深夜偷吃生米，而且3天就能吃掉1公斤。這樣的情況持續至少3個月，直到牙齒斷裂、腸子發炎恐得開刀，她才驚覺自己生病了，主動赴精神科求診，最終確診是「異食癖」。

這名上班族女子過去外形亮麗，如今戴著口罩，身形有些消瘦。她坦承，長期照顧長輩壓力大，快要喘不過氣來，有一天洗米偶然聞到米香，忍不住吃了一口生米，「吃完當下覺得很有快感，就是壓力的釋放，但又怕被人家看到，所以只能趁家人全部都睡著了，一個人躲在廚房裡面吃。」

▲▼高雄OL患「異食癖」3天狂嗑1kg生米　深夜偷吃牙齒斷裂。（圖／東森新聞）

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▲女子偶然吃下一口生米，自此竟無可自拔。（圖／東森新聞）

女子說，這個情況持續至少3個月，而且她每2、3天就能吃掉1公斤，直到腸子多次發炎，才主動求醫，「當時醫師說，腸子再繼續這麼脹下去，可能就是要開刀，後來又接著我的牙齒裂掉了，才驚覺到自己好像病了（心理）。」

在精神科藥物配合、心理諮商下，她逐漸推測出病情背後的原因，或許是小時候和祖父一起曬稻米的回憶太過美好，才會想藉吃生米來逃避壓力。

▲▼高雄OL患「異食癖」3天狂嗑1kg生米　深夜偷吃牙齒斷裂。（圖／東森新聞）

▲女子說，她3個月來偷吃生米，腸子發炎險些開刀。（圖／東森新聞，下同）

心理師顏心怡表示，現實生活中或許壓力不會減少，但可以把壓力當作是另一種挑戰，相信自己能把自己照顧得更好，即便有時候不能好好照顧自己、愛自己，也可以試著做一些「放過自己」的事情。

據了解，異食癖又稱異食症、亂食症，主要表現是持續攝取非營養物質，如泥土、肥皂、玻璃、塑膠、石頭、鐵釘或頭髮等，行為持續1個月以上；目前病因尚不清楚，但現今廣泛認定是一種精神疾病，起因可能跟感知、生理、文化和社會心理等因素有關。

▲▼高雄OL患「異食癖」3天狂嗑1kg生米　深夜偷吃牙齒斷裂。（圖／東森新聞）

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