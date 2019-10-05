　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／「韓江配」決戰中台灣　兩大關鍵讓地方力推江啟臣當大黑馬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、江啟臣。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲高雄市長韓國瑜、國民黨立委江啟臣。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選倒數98天，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的選情持續落後給總統蔡英文，對於近來熱議的副手牌話題，根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息，形象佳、學歷高的國民黨立委江啟臣有望成為大黑馬，「韓江配」的傳聞也在台中基層不脛而走，其中有兩大關鍵因素地方人士力推江啟臣是實力派的韓國瑜副手人選。

對此，江啟臣5日上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「大家都關心選情，尤其每次大選都喊出決戰中台灣，過去台中幾次選舉都扮演著關鍵因素，有點像美國的搖擺州，蔡英文近日頻頻到台中，下週一也要再來，不管如何，翻轉台灣政黨輪替這一戰我一定參與，成功不必在我，但爭取政黨輪替一定有我。」

▲▼立法院院會,協商,江啟臣（圖／記者季相儒攝）。

▲江啟臣曾擔任立法院國民黨團總召。（資料照／記者季相儒攝）

江啟臣畢業於國立政治大學外交學系，並擁有美國匹茲堡大學公共暨國際事務學院國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士等亮眼學歷，是國民黨近年來中，少數對於美國政情變化熟悉的政治人物。

國民黨人士認為，江啟臣若擔任韓國瑜副手，有兩大條件絕對可以替讓韓國瑜加分。首先，國民黨需要一個具有年輕形象的副手挽救韓國瑜低迷的青年支持度，目前韓國瑜在40歲以下的選民幾乎全軍覆沒，「知識藍」和「經濟藍」的支持者仍在觀望，若江啟臣擔任副手，這些青年票渴望能有效回流。

在立法院的表現上，江啟臣在外交國防委員會的質詢風格雖屬斯文派，但內容相當犀利，官員私下對於江啟臣辦公室皆敬而遠之。江啟臣在上屆總召選舉擊敗資深立委費鴻泰，當時也被稱作黨內「世代交替」的開始，他和國民黨立委蔣萬安成為青壯派兩位新星，政治前景備受期待。

國民黨人士表示，江啟臣形象清新，過去沒有不良紀錄，日前就常會出席各地青工會的活動，「也可能是比朱立倫更好的選擇」。不過，若韓國瑜當選，江啟臣就是有史以來最年輕的副總統，對於講究輩份的國民黨而言，大老們會不會接受會是另一個問題。

▲▼立法院院會 國是論壇 立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

第二個加分條件，看中的是中台灣票倉的能力。2016年國民黨大敗時，江啟臣成功守住台中市立委寶座，是當時少數並未陣亡黨籍立委。2018年台中市長選舉中，江啟臣在黨內初選中以49.69%敗給盧秀燕的50.3%勝出，只差0.6%就成為台中市長，地方實力相當雄厚。

藍營地方輔選幹部觀察，韓國瑜在9月份就趁著假日連兩週赴台中拜廟兼造勢，蔡英文也不約而同的連兩週安排赴台中拜廟，對國民黨而言，郭台銘和王金平與黑派大老顏清標感情依然交好，在初選裂痕尚未完全撫平之下，中台灣情勢尚未完全明朗，「明年選舉就是決戰中台灣！」

事實上，中台灣是歷屆總統與立委大選的搖擺縣市。前台中市長林佳龍在2014年大贏胡志強21萬票，盧秀燕在2018年選舉又大贏林佳龍21萬票，因此向來就有「拿下中台灣得天下」的說法。江啟臣從台中縣出身，身為紅派少主，連續擔任兩屆區域立委的他若擔任副手，有助於韓國瑜穩定中部選情。

▲國民黨「Let Size Fit You---KMT潮T發表會」、蔣萬安與兒子蔣得立、蔣乃辛、曾銘宗、柯志恩、江啟臣、王育敏、盧秀燕、林為洲▼ 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委江啟臣、台中市長盧秀燕。（圖／記者屠惠剛攝）

知情人士坦言，因為「韓朱配」遲遲沒下文，再加上「韓張配」又不保證能替韓國瑜加分，黨內才會相當焦慮希望有替代人選。

據了解，雖然基層力拱「韓朱配」，但事實上韓陣營目前從未與朱陣營洽商此事，親朱人士也多次強調「韓朱配」是不存在的事。

至於張善政雖然符合韓國瑜日前提出的「財經專業」和「國際事務」兩大條件，有利於韓國瑜爭取經濟藍和知識藍的族群，但畢竟張善政曾擔任過國民黨時期的政務官，又是國政顧問團總召，新鮮感略嫌不足，能幫韓國瑜加分多少，韓國瑜陣營內部也有不同聲音。

根據中選會規定，總統、副總統選舉登記日期自11月18日起至11月22日止。韓陣營人士透露，由於民進黨「蔡賴配」尚未成形，親民黨是否要推出總統人選也未明朗，韓陣營內部正在謹慎評估副手對象，估計在登記前一刻公布。

▼朱立倫、張善政。（組合圖／記者李毓康、張一中攝）

▲▼朱立倫、張善政。（組合圖／記者李毓康、張一中攝）

其他人也看了這些...

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
陪連千毅賣遊艇！穿內衣開奧迪R8爆紅…「23歲千金辣模」超狂
好市多黑色購物節來了！「台灣7天全球最長」日期曝光
快訊／馬英九批操弄「芒果乾」　蔡英文反擊：種芒果的就是他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再熱也要抓寶！　萬名訓練家湧三重「網路大當機」

中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

蔡英文競總最快10月成立！開先例自製直播節目《一起吃早餐》

接棒「越南周子瑜」阮秋姮　吳鳳將主持今年國慶大典

影／吳郭會破局…被郭台銘耍了？　吳敦義動怒：是他要求見面

快訊／馬英九酸操弄亡國感　蔡英文反擊：種芒果的就是他

開吉韓粉！劉婦怒爆「海產店吃3個月都不用錢」　民進黨：道歉否則採取法律行動

國慶快樂！蔡英文：國家不是為了被仰望「而是努力和你站在一起」

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

油罐車墜落關鍵60秒爬橋救司機 加油站4員工：不能看他被燒死

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑」藍信祺：我打他跟打狗一樣

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

林鄭月娥：《禁蒙面法》5日零時生效 香港教育局禁學生「校內外戴口罩」

疑遭村民毒害...母象倒臥慘死 小象伴屍「不願走」畫面惹心疼

再熱也要抓寶！　萬名訓練家湧三重「網路大當機」

中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

蔡英文競總最快10月成立！開先例自製直播節目《一起吃早餐》

接棒「越南周子瑜」阮秋姮　吳鳳將主持今年國慶大典

影／吳郭會破局…被郭台銘耍了？　吳敦義動怒：是他要求見面

快訊／馬英九酸操弄亡國感　蔡英文反擊：種芒果的就是他

開吉韓粉！劉婦怒爆「海產店吃3個月都不用錢」　民進黨：道歉否則採取法律行動

國慶快樂！蔡英文：國家不是為了被仰望「而是努力和你站在一起」

台中豪宅一哥推副牌　「親民級」輕豪宅定價很誘人

誠實蜜蜂撤台「擺明不還錢」！受害店家控：詐騙、無能為力了

NBA要求報真實身高　狀元威廉森竟少3公分巴格利更扯

再熱也要抓寶！　萬名訓練家湧三重「網路大當機」

勞團：不良移工害死人還可轉出　勞動部應建立履歷保障雇主

中國大陸打壓我駐瑞典外館　外交部嚴正譴責

車一開過「人孔蓋秒爆炸」…鳳山女驚恐尖叫！警消研判：化糞池沼氣壓力太大

馬英九怒批蔡英文操弄「芒果乾」：注定成為喪權辱國的「斷交總統」

獨／反送中波及！美大廠當季「黑色服飾」　深圳運到台灣賣...結果被禁運

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！蔡沁瑜當活棋　不分區也是選項

政治熱門新聞

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

屏東韓國瑜「臉上破大洞」　韓粉..

陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量..

馬英九酸操弄亡國感　蔡英文反擊..

國民黨高雄立委參選人送輓聯　竟..

王世堅揭3理由：柯文哲是政治渣..

香港紛擾難解　柯P：台灣總統大..

黃昭順提高鐵進高雄市區　蘇貞昌..

蔡政府沒卡韓　阿扁：是最大推手

李艷秋：韓國瑜的問題在於「討厭..

獨／決戰中台灣！「韓江配」成形..

香港頒布「禁蒙面法」　國民黨：..

遭爆吃海產不用錢　民進黨擬告韓..

李佳芬哭了！她曾窮過　哽咽鼓勵..

更多熱門

相關新聞

獨／郭昕宜選台中立委伺機而動！

鴻海創辦人郭台銘4日正式啟動立法院選戰模式，下午將與首位郭家軍立委參選人李縉穎一起赴三峽祖師廟參拜。據悉，競選辦公室兩位媒體人中，蔡沁瑜可投入區域立委或是成為不分區立委的活棋。此外，《ETtoday新聞雲》獨家報導地方力拱江啟臣擔任韓國瑜副手，屆時郭昕宜也可能接棒選台中市第八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）立委，但這兩個立委參選安排的規劃，「一切都要等老闆點頭才算數！」

遭爆吃海產不用錢　民進黨擬告韓粉

李艷秋：韓國瑜的問題在於「討厭度領先」

蔡政府沒卡韓　阿扁：是最大推手

香港頒布「禁蒙面法」　國民黨：不治本

關鍵字：

國民黨韓國瑜江啟臣2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

馬俊麟告白王瞳：死也不分開！「交纏私密照」曝光

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

今晚變天！下週「哈吉貝」成颱　路徑可能像米塔

馬俊麟護王瞳冷正宮！民視震怒原因曝光

網發表宣言　號召建香港臨時政府

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

馬俊麟正宮「超優背景條件」起底！超仙氣質網讚爆

求小黑幫忙找貓　牠帶路500m尋得

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

更多

最夯影音

更多

馬俊麟老婆公布衝突影片！　阿姨狂跳針：是他找我們王瞳

她日兼3份工養家卻遭丈夫背叛 單親媽靠炸魷魚重生：要自己拚

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

秋天減肥喝「史詩級調味綠茶」 中醫推薦加秋葵：2周秒鏟4kg

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面