獨／「韓江配」決戰中台灣　兩大關鍵讓地方力推江啟臣當大黑馬

▲高雄市長韓國瑜、國民黨立委江啟臣。（圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選倒數98天，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的選情持續落後給總統蔡英文，對於近來熱議的副手牌話題，根據《ETtoday新聞雲》掌握的訊息，形象佳、學歷高的國民黨立委江啟臣有望成為大黑馬，「韓江配」的傳聞也在台中基層不脛而走，其中有兩大關鍵因素地方人士力推江啟臣是實力派的韓國瑜副手人選。

對此，江啟臣5日上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「大家都關心選情，尤其每次大選都喊出決戰中台灣，過去台中幾次選舉都扮演著關鍵因素，有點像美國的搖擺州，蔡英文近日頻頻到台中，下週一也要再來，不管如何，翻轉台灣政黨輪替這一戰我一定參與，成功不必在我，但爭取政黨輪替一定有我。」

▲江啟臣曾擔任立法院國民黨團總召。（資料照／記者季相儒攝）

江啟臣畢業於國立政治大學外交學系，並擁有美國匹茲堡大學公共暨國際事務學院國際事務碩士、美國南卡羅萊納大學國際關係博士等亮眼學歷，是國民黨近年來中，少數對於美國政情變化熟悉的政治人物。

國民黨人士認為，江啟臣若擔任韓國瑜副手，有兩大條件絕對可以替讓韓國瑜加分。首先，國民黨需要一個具有年輕形象的副手挽救韓國瑜低迷的青年支持度，目前韓國瑜在40歲以下的選民幾乎全軍覆沒，「知識藍」和「經濟藍」的支持者仍在觀望，若江啟臣擔任副手，這些青年票渴望能有效回流。

在立法院的表現上，江啟臣在外交國防委員會的質詢風格雖屬斯文派，但內容相當犀利，官員私下對於江啟臣辦公室皆敬而遠之。江啟臣在上屆總召選舉擊敗資深立委費鴻泰，當時也被稱作黨內「世代交替」的開始，他和國民黨立委蔣萬安成為青壯派兩位新星，政治前景備受期待。

國民黨人士表示，江啟臣形象清新，過去沒有不良紀錄，日前就常會出席各地青工會的活動，「也可能是比朱立倫更好的選擇」。不過，若韓國瑜當選，江啟臣就是有史以來最年輕的副總統，對於講究輩份的國民黨而言，大老們會不會接受會是另一個問題。

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

第二個加分條件，看中的是中台灣票倉的能力。2016年國民黨大敗時，江啟臣成功守住台中市立委寶座，是當時少數並未陣亡黨籍立委。2018年台中市長選舉中，江啟臣在黨內初選中以49.69%敗給盧秀燕的50.3%勝出，只差0.6%就成為台中市長，地方實力相當雄厚。

藍營地方輔選幹部觀察，韓國瑜在9月份就趁著假日連兩週赴台中拜廟兼造勢，蔡英文也不約而同的連兩週安排赴台中拜廟，對國民黨而言，郭台銘和王金平與黑派大老顏清標感情依然交好，在初選裂痕尚未完全撫平之下，中台灣情勢尚未完全明朗，「明年選舉就是決戰中台灣！」

事實上，中台灣是歷屆總統與立委大選的搖擺縣市。前台中市長林佳龍在2014年大贏胡志強21萬票，盧秀燕在2018年選舉又大贏林佳龍21萬票，因此向來就有「拿下中台灣得天下」的說法。江啟臣從台中縣出身，身為紅派少主，連續擔任兩屆區域立委的他若擔任副手，有助於韓國瑜穩定中部選情。

▲國民黨立委江啟臣、台中市長盧秀燕。（圖／記者屠惠剛攝）

知情人士坦言，因為「韓朱配」遲遲沒下文，再加上「韓張配」又不保證能替韓國瑜加分，黨內才會相當焦慮希望有替代人選。

據了解，雖然基層力拱「韓朱配」，但事實上韓陣營目前從未與朱陣營洽商此事，親朱人士也多次強調「韓朱配」是不存在的事。

至於張善政雖然符合韓國瑜日前提出的「財經專業」和「國際事務」兩大條件，有利於韓國瑜爭取經濟藍和知識藍的族群，但畢竟張善政曾擔任過國民黨時期的政務官，又是國政顧問團總召，新鮮感略嫌不足，能幫韓國瑜加分多少，韓國瑜陣營內部也有不同聲音。

根據中選會規定，總統、副總統選舉登記日期自11月18日起至11月22日止。韓陣營人士透露，由於民進黨「蔡賴配」尚未成形，親民黨是否要推出總統人選也未明朗，韓陣營內部正在謹慎評估副手對象，估計在登記前一刻公布。

▼朱立倫、張善政。（組合圖／記者李毓康、張一中攝）

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