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補班加油！8家咖啡優惠懶人包　星巴克買1送1、萊爾富第2杯10元

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記者曾婉婷／綜合報導

因應雙十連假調整放假，本週六（10/5）需補班、補課1天。對此，除了連鎖咖啡業者外，超商業者也紛紛推出咖啡優惠，幫上班族加油打氣，一掃補班憂鬱。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／取自粉絲團）

★星巴克於10/5推出「補班日好友分享」活動，當天的11：00～20：00期間購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

★丹堤於10/5推出全系列飲品大杯以上買一送一優惠外，也於國慶日（10/10）當天推出全系列飲品大杯以上買一送一優惠。

▲▼補班咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★西雅圖極品咖啡於10/5早上11：00到晚上20：00止，推出單點飲品「買一送一」優惠。

★伯朗咖啡於10/5當天推出飲品買一送一優惠。

★萊爾富除了於補班日推出「Hi Café 大美式、拿鐵同品項第二杯10元」優惠外；另自10月8日前，還加碼推出快閃「買一送一」活動，只要購買Hi Café中杯熱巧克力牛奶一杯，另一杯就招待免費；而冰檸美式咖啡及冰沙全品項，享夏末優惠價單杯39元，包括芒果牛奶冰沙、焦糖拿鐵冰沙等。

▲▼超商咖啡 。（圖／業者提供）

★全家便利商店自即日起至10月22日，於全台門市推出任選咖啡品項第2杯可享7折優惠，以及單品咖啡同品項第2杯半價；另新品「鮮乳坊小農拿鐵」也可享嚐鮮價65元好康。

★OK超商推出會員團購咖啡優惠，於10/5～10/6期間在OKmall雲端商城購買大杯醇品美式或拿鐵，可享20杯5折、40杯48折、60杯47折、80杯46折好康。另新品香蕉歐蕾也推出限時嚐鮮價55元。

★摩斯漢堡自10/2～10/15期間，推出任選摩斯咖啡或拿鐵可享99元優惠。

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