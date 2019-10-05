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保險局緊盯遠雄人壽投資「遠雄國匯」滯銷　明年若未出清或出租「不排除繼續罰！」

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▲▼遠雄企業總部空拍，帶小巨蛋、信義計畫區。（圖／記者湯興漢攝）

▲遠雄人壽投資北市新莊區建案，銷售不如預期，6月遭金管會開罰100萬元，並被限期1年內要出售或出清。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

保險業者手握廣大保戶的保費，想要尋找投資出路，還是得符合規定，否則就會遭到金管會懲處。保險局官員舉例，遠雄人壽投資位於新北市新莊區的「遠雄國匯」，總戶數200戶卻只賣掉30戶，違反「不動產投資必須即時利用並有收益」規定，今年6月被罰100萬元，並要求1年內將尚未出售的170戶賣掉或出租。

保險局官員強調，會給1年的時間，到時候再來檢視，如果還是沒有達標，不排除繼續裁罰。房產達人Sway說，這是經金管會認證，賣很爛的建案。

金管會緊盯壽險公司的不動產投資，要求應即時利用並有收益，就是避免保險公司濫用保戶的保費，一旦查到違規，金管會也不會手軟，出手嚴懲。保險局官員舉例說，遠雄人壽持有「遠雄國匯」建案200戶，已經完工銷售1年多，但一直沒能賣完，雖有降價出售，但還是滯銷，後來提出展延，原先目標是到去年底至少要售出23戶、32個車位，但僅賣出10多戶，並未如期達標。

保險局官員指出，遠雄人壽想來申請「不動產延長即時利用期限」，不過由於上次申請沒有符合所提出的銷售目標，加上先前收到申請展延時，當時已提醒遠雄「沒有達到目標就開罰」，因此沒有同意展延。

金管會最終依據保險法第168條第5項第3款規定，核處罰鍰100萬元，並依同法第149條第1項規定予以糾正，並限期1年內處分或出租持有不動產，若屆滿1年仍不符合規定，不排除繼續裁罰。

不過，遠雄人壽也不能因為要急著處份不動產，就隨意不計成本開價求售，一旦損及保戶與股東權益，恐怕會有法律爭議。

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