普丁：俄國正協助中國建立「飛彈預警系統」　提高根本國防能力





▲ 俄羅斯總統普丁透露，俄國將協助中國建立飛彈預警系統。（示意圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示，俄國正在協助中國建造飛彈預警系統，從根本上提高中國的國防能力，將雙方的合作提升到新的水平。目前這樣的系統在全世界只有俄國和美國擁有。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，普丁於當地時間3日出席第十六屆「瓦爾代」國際辯論討論俱樂部全體會議，他先是抨擊美國棄守重要的核子條約，直言「美國總統川普在今年決定退出1987年簽署的中程核飛彈條約（INF Treaty），這已經降低了國際戰略的穩定性。」

接著指出，「今天首次公佈這樣的資訊，我們將與中國在航太、軍事技術等相關領域展開更進一步的合作。俄國正在幫助中國建造導彈預警系統，將從根本來大大提高中國的國防能力。中國正實行完善的政策，面對國際事件的任何發展，均已準備好應對，中國很清楚應該如何處理與美國的關係。」

普丁說明，亞洲國家展現出令人驚訝的發展程度，同時它們也依然保留了本身的傳統風貌及獨特性，這說明了遵守國家主權原則與全球化、開放性不矛盾，可以在獨立自主的基礎上持續發展。除此之外，各國都需要共同努力，創造出友善的合作環境，尋找適用於全體的安全機制。

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