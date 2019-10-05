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慧眼看天下／兩岸ECFA恐取消？　傳統及石化產業最受創

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新聞節目中心／綜合報導

近期大陸接連拿下台灣兩個邦交國後，兩岸關係持續惡化，而日前國家安全會議醉最新評估報告指出，大陸可能在外交戰後，對台灣祭出經貿戰，可能片面取消ECFA(兩岸經濟合作架構協議)，如果消息成真，恐衝擊台灣約200多億美元的出口。慧眼看天下第72集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

川普陷電話門施壓外國元首查政敵

美國總統川普的麻煩，真的是一波未平一波又起，美國政壇再掀電話門調查，美國眾議院決定要以烏克蘭門事件，對川普進行彈劾程序的時刻，美國媒體又爆出，川普曾打電話給澳洲總理，要求協助追查穆勒的通俄門調查案起源，而根據路透的最新民調顯示，有45%的美國民眾認為川普應該被彈劾。

▼美國總統川普。（圖／路透）

▼美國總統川普。（圖／路透）

陸十一國慶川普推文:美國會贏貿易戰

10月1號是中國大陸建國70週年，北京當局在天安門廣場，舉行長達80分鐘的閱兵典禮，出動1萬5千名官兵，還有160多架戰機和580套裝備，規模創歷年來最大的一次。不過典禮雖然盛大，卻也籠罩在中美貿易戰的陰霾中，美國總統川普甚至在大陸國慶這天推文，表示美國會打贏貿易戰，諷刺意味相當濃厚。

▼大陸國慶70週年 。（圖／路透社）

▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

美國快時尚品牌FOREVER 21破產

美國快時尚服飾品牌Forever 21在9月29號聲請破產，將停止全球40國的營運，並關閉全球350家分店，Forever 21受到租金壓力跟網路購物的衝擊，導致虧損不斷，不過專家也指出，公司崩壞的原因，一部分也是因為品質不佳，才被消費者淘汰。

▼Forever 21信義店開幕時相當風光。（圖／記者張一中攝）

▲Forever 21信義店開幕時相當風光。（圖／記者張一中攝）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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