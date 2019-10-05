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黃敏惠專訪／三度回鍋市長無包袱　用經濟讓嘉義升格「台灣西部走廊」

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嘉義市長黃敏惠

－Do the right thing：要本位，也要更不本位

文／徐政璿

「如果沒有大破，就沒有大立」。三度回鍋嘉義市長、沒有包袱的黃敏惠接受《ETtoday新聞雲》專訪時宣示，她要在任內用經濟讓嘉義升格為「台灣西部走廊」。

黃敏惠表示，2018年的競選主軸在拼經濟，因為大環境不好，她認為嘉義市的定位要清楚，要成為台灣西部走廊的新都心，嘉義市在政治上沒辦法升格，所以希望用經濟來升格，並且帶動鄰近縣市一起努力。

由於嘉義市的人口較少，黃敏惠說，整個嘉義市應該扮演著中南部交通的核心，在西部走廊的設計上，從台中一直到台南這中間有一大段需要來努力，嘉義市應該扮演著這樣的角色，所以定位清楚後，就能夠找出嘉義的亮點。

「鐵路高架化，對我們而言就是一大挑戰，但是可以讓嘉義脫胎換骨」，黃敏惠指出，這項工程北自牛稠溪橋，南至北回歸線站南端，將現有地面鐵路移至高架橋上（含嘉北、嘉義高架車站），全長約10.9公里，預計115年就會完工。

▲▼嘉義車站內部願景。（圖／嘉義市政府提供） 

▲▼嘉義高架。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義車站前模擬。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義鐵路高架後模擬圖。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，如果沒有大破，就沒有大立，因為鐵路高架化工程浩大，現在這半年來，由一群年輕的市府團隊，不斷地接觸民眾進行田野調查，現在團隊都還在社區與人民進行對話，在這個過程中，要不斷的去導引和教育民眾。

黃敏惠說，她上一任用了27歲的文化局長（洪孟楷），這一任也有幾個不到40歲擔任局處首長，她認為現在時代進步的更快，年輕人有創意有熱情也肯做，應該給年輕人機會。

「你們要本位，也要更不能本位」，黃敏惠說，她常常跟年輕人講，這個分寸要拿捏好，本位是指堅守專業領域，畢竟法治國家有一道線一定要守住，但是「也要更不能本位」，就是要轉個彎想一想，有什麼其他方法可以做，很多市民就感受到市府整個團隊動起來。

▼嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市府提供）

▼嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市府提供）

由於曾擔任過老師，黃敏惠說，她也很重視市民真正的教育，在擔任市長初期制定「教育發展綱領」，以「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」四大願景為發展目標，在這個綱領之下，每個學校去發展搭自己的特色，只要學校願意做，市府全力支持，所以現在每個學校都蓬勃發展。

黃敏惠說， 本來停辦的「科學168」博覽會，她上任後也恢復，還加入更多科技元素在裡面，明年也要發揚嘉義的飲食與文化，將會舉辦「管樂節」和「雞肉飯節」，希望在市府團隊及全體市民打拼下，創造嘉義的生活與經濟歷史高峰。

▼嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市府提供）

▼嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市府提供）

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