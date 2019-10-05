黃敏惠專訪／嘉義非藍非綠是彩色　「勇媽」要守護民主聖地　

嘉義市長黃敏惠

一Do the right thing：民主聖地嘉義不分藍綠

文／徐政璿

2020總統大選在即，對地方首長而言，是觀察民意變化的一大指標。嘉義市長黃敏惠接受《ETtoday新聞雲》專訪時，對於明年選舉感到相當擔憂，她希望在政策上能有更多的理性論述，就像大家都說嘉義是民主聖地，「民主聖地其實不是講求哪個顏色，是彩色的，不管藍綠，要有是非。」

▲ETtoday專訪嘉義市長黃敏惠。（圖／記者黃軍瑋攝）

2018年選舉，黃敏惠當時幾乎沒有任何資源，再加上黨內蕭淑麗出走釀成分裂，最終仍能擊敗爭取連任的涂醒哲，三度回鍋市長一職。黃敏惠在談及參選過程時坦言，「面對當權者，我們要做的挑戰很大，其實不在於你有沒有權力或是有沒有資源，最重要的是必須要新思維跟作為，才有辦法說服民眾。」

「我最大的資源就是人民」，黃敏惠說，當時有人問她為什麼要再出來，選戰那麼辛苦，又沒有意義，沒選上非常漏氣，這真的是很大的挑戰，好像只許成功不許失敗，後來她自己也放鬆了，因為她相信嘉義市是民主聖地。

黃敏惠自信地表示，她訴求用「勇媽」，也就是勇敢媽媽的精神，守護著這個城市，她上任第一天就告訴大家，要做一個有溫度的戰鬥團隊，戰鬥就是要積極作為，然後要有溫度，「你必須感受到民眾的需要，然後努力推動很多政策。」

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市府提供）

談到2020總統大選鬧得沸沸揚，黃敏惠說，民主最可貴的，就是一人一票，票票等值，不管選舉如何，一人有ㄧ張選票，這很重要，可是如何讓選舉到了最後不會流於民粹，而是更多理性探討，這個仍須努力。

黃敏惠表示，她期待國家領導人可以給予很清楚的方向，帶領國家走向未來，政策不是在討好而是做好，這才是人民的期望，就像是過去韓國的經濟表現並不如台灣，但這幾年來無論在創新或是科技發展上，真的是突破很多，這是由國家領導下的成果，這證明了國家政策的重要性。

黃敏惠說，如果國家政策一昧的只是用討好的方式，甚至沒有一個清楚的方向，這是台灣最大的危機，「我覺得這也是民主最大危機」，期望有更多的理性論述，就像大家說嘉義是民主聖地，「民主聖地其實不是講求哪個顏色，是彩色的，不管藍綠，要有是非。」

▼嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市府提供）