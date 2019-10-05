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米飯控必看！「真的像在日本吃飯一樣」　最懂煮飯奧義的電子鍋都在這裡

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▲▼全國電子週年慶。（圖／翻攝自影片）

▲帶全家人一起出國旅遊是最快樂的事，許多家庭的首選都是地理位置相近、飲食口味接近的日本。（影／ETtoday、圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

只要去過日本旅遊，都一定會對日本的米飯念念不忘，光是在網路上打出「日本米飯」之類的關鍵字就會出現一大串分析與煮飯教學，由此可知，煮飯這件事情看似簡單，其實學問不小！身為上班族難得有獎金可以帶全家人出國旅遊，首選就是地理位置相近、飲食口味差異也不會太大的日本，最重要的是日本的美食有夠多，讓人還沒出發就流口水，但世事難料，計畫永遠趕不上變化，雖然行程跟心情都準備好了，只要老天爺不賞臉，好不容易「喬」好的行程說泡湯就泡湯，悲傷的心情無處安放。

▲▼全國電子週年慶。（圖／翻攝自影片）

▲只要去過日本旅遊，都一定會對日本的米飯念念不忘。

▲▼全國電子週年慶。（圖／翻攝自影片）

▲已經計劃好的行程常常趕不上變化，只要老天爺不賞臉可能就會泡湯。

出國前最喜歡安排的就是美食行程，用味蕾認識一座城市，是最美好的體驗，日本料理的美味更是聞名世界，天丼、握壽司、咖哩飯、鰻魚飯⋯⋯，任何東西只要配上香甜Q彈的米飯，就會搖身一變成為極品美味，但當旅遊行程遭受不可抗力因素影響而必須延期或取消時，事先安排好的美食口袋名單只能煙消雲散，不禁讓人感嘆原來跟美食最遠的距離「不是吃不到你，而是我已經準備好飛向你，卻逼不得已」，踢公杯啊，好想吃到QQ彈彈的日本米飯！

身為台灣人，從小到大的主食幾乎都是白飯，對於米食的依賴程度頗高，尤其是長輩們的飲食習慣，如果沒有吃到米飯可能會覺得沒有飽足感，魔鬼藏在細節裡，一頓飯要吃得舒服愉快，除了餐桌上的菜色香味俱全之外，煮得好吃的白飯更是一大功臣，白飯最忌諱米芯沒煮透、口感太硬令人難以下嚥，水加太多導致米飯粘糊濕軟、像在吃粥一樣，也會打壞心情，也難怪「如何煮出好吃的米飯」這類的提問層出不窮。

全國電子 。（圖／品牌提供）

▲無法馬上飛去日本，那就自己在家裡煮出堪比日本米飯的美味。

看著網路上的說法百家爭鳴，每個人都有自己的洗米之道、水量評估撇步、煮好後要悶多久才能開蓋⋯⋯，實在是有些無所適從，這些問題都交給一咖厲害的電子鍋就對了，象印壓力IH電子鍋有多段式壓力、IH電磁式加熱及白金微粒內釜，可炊煮糙米、多穀米，不管你喜歡吃哪種米，都能煮出完美口感，另有節能炊飯與預約炊飯功能，吃飯時間到，飯菜一起輕鬆上桌，不用再等來等去。

全國電子 。（圖／品牌提供）

▲全國電子週年慶，電子鍋、電鍋全面六五折起。

▲▼全國電子週年慶。（圖／翻攝自影片）

▲購買IH電子鍋還可享30期零利率。

想吃到道地的日本米飯，不一定要搭飛機出國，一台最懂煮飯奧義的電子鍋加上日本來的新潟米，就是令米飯控難以抗拒的滋味，但是市面上電子鍋百百款，真的不知道該怎麼挑才好，全國電子週年慶，電子鍋、電鍋全面六五折起，購買IH電子鍋可享30期零利率【門市限定優惠】，再把獨家好禮帶回家，萬元以上IH電子鍋另有加碼贈品。

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全國電子週年慶將於10/5-11/7熱鬧展開，10/5-10/9 首波優惠超迷人，全館家電9折之外，滿額享精選好禮再抽10大名牌家電。更厲害的是，全國電子精選17大商品最高加碼送1000元現金折價券，無論是購入新家電或汰換家中老舊電器，消費者都能買得開心又不傷荷包。此外，全國電子提供6大銀行刷卡優惠，滿6000送300現金折價券。3C、電器平日難有折扣，有需求的民眾不妨趁週年慶買一波。

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全國電子 。（圖／品牌提供）
 

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