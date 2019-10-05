國慶連假放4天！國道「好走時段」出爐　收假日免收費時段到10時

▲國慶連假首2日車潮以南向為主，連假第3日為北向交通量最大時候。（圖／資料照／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

高公局透過ETC大數據分析歷年國慶連假交通旅次特性，10/10至10/11均以南向車流為主，以連假首日南向交通量最大，10/12至10/13則以北返為主，並以連假第3日北向交通量最大。

高公局預估較好走的時段如下：

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1.南向旅遊或返鄉之用路人，若符合高乘載規定3人以上之車輛，可利用首日（10/10）上午高乘載時段，惟高乘載時段內之前兩小時為消化整理7時前湧入之車流，故建議可利用9-12時之時段南行。

而乘載1~2人未符合高乘載規定車輛，建議於連假首日下午或第2日（10/11）下午時段出發，另請民眾特別注意國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3土城至關西等瓶頸路段，並適時切換行駛替代道路。

▲國慶連假期間，部分路段實施高乘載管制。（圖／高公局提供）

2.北向返回工作崗位之用路人，可利用10/12及10/13後兩天上午出發，尤其建議利用收假日（10/13）上午5-10時免收費之離峰時段，省時又省錢；另外，建議民眾多利用台61線西濱快速公路等替代道路行駛。

高公局於假期間針對高速公路尖峰時段與路段規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道，均衡各級道路的使用。

▲國慶連假期間，國道每日0-5時暫停收費，收假日再延長至上午10時。（圖／高公局提供）