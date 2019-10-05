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瘋電影／情陷斯卡布羅　愛上老師又愛上學生的輪迴罪

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文／賴賴

▲▼ 情陷斯卡布羅。（圖／ＹＡＨＯＯ）

瘋言瘋語：

聰明的編劇，一個故事兩對飾演，這真是太節省劇本苦思時間了，而最後還有驚喜，過程有懸疑，非常聰明的結構設計。看到最後非常不但豁然開朗，還非常能夠理解女主角內心糾結與無奈，太強大的創意思考了，而且對比下又有一番諷刺及合理性。

這位女主角，整個感覺就是不斷犯錯，種下惡因卻又不好好償還後果，而又繼續犯下另一個錯誤，這整個感覺就是人性不論是幾歲，儘管受了教訓或者受了教育，但是劣根性還在，就是無法降伏自己縱慾的習性，不斷輪迴又重來，痛苦不斷自我蔓延又再生，非常厲害且好看的劇本。

這是一部導演編劇都可以去做功課的厲害電影，而且好看。


片　　名：情陷斯卡布羅
英文名稱：Scarborough
類　　型：劇情
上映日期：2019-09-27
片　　長：01時27分
導演：巴納比蘇斯康比(Barnaby Southcombe)
演員：潔西卡巴登(Jessica Barden) 、 喬丹博爾傑(Jordan Bolger) 、 愛德華豪格(Edward Hogg) 、 喬迪梅(Jodhi May)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：佳映

劇情大綱

兩段義無反顧的愛　一個不忍直視的自己

秘戀中的師生愛侶，來到海濱城鎮斯卡布羅歡度週末，暫時逃離現實的窺探眼光。拘謹的熟女老師獨自登記了飯店房間，活力過人的鮮肉學生隨後進房。甫進房間，兩人就忍不住激情纏綿起來。他們時而歡鬧時而爭吵，這裡的隱密，讓他們能做最真實的自己。

而在同個飯店的房間內，也有另一對師生愛侶，正在經歷類似的情關考驗。這個週末，這兩段義無反顧的愛，會以什麼方式收場？顛覆情愛電影公式的爆炸性結局，絕對擄獲滿場觀眾感動淚水！

▲▼ 情陷斯卡布羅。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲和學生去開房間的女老師。

▲▼ 情陷斯卡布羅。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲和女學生開房間的訂婚老師。

▲▼ 情陷斯卡布羅。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲拿著女學生自製照片，心生惶恐，

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