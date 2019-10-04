快訊／多站遭縱火、破壞　港鐵夜間宣布：全線停駛

▲港鐵多站遭縱火，全線都已停駛。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

香港《禁止蒙面規例》4日通過後，引發許多港民的不滿，進而上街遊行，演變成一連串社會事件。港鐵晚間10點30分指出，受到公眾運動的影響，許多車站被惡意破壞、縱火，因此目前港鐵全線停駛。

綜合港媒報導，林鄭月娥宣布通過《禁止蒙面規例》後，許多港民下午1點在中環聚集，沿著遮打花園一路走到ifc國際金融中心，遊街期間，有港民高喊「解散警隊，刻不容緩」等口號，同時呼籲市民「5日銅鑼灣Sogo見」。

除了中環以外，許多港民也在九龍塘、旺角、沙田等地聚集，沿街高呼口號，堆放障礙物阻塞交通，隨後引火焚燒。

▼許多港民蒙面上街抗議。（圖／路透）



由於許多人在街上示威，旺角新世紀廣場指出，為了保護賣場人員、店家的安全，商場在6點整正式關閉，比平常打烊時間提早了4個小時。

此外，許多示威者、學生晚間發起快閃活動，前往沙田政府合署、沙田康文署大樓外破壞、砸玻璃、噴黑漆，導致2棟建築物一片狼藉，還有示威者到港鐵沙田站內進行破壞，在客服中心的玻璃噴上「狗」字，破壞閘門、售票機等，導致沙田站關閉。

根據最新消息，部分示威者前往中環街上，利用三角錐、柵欄等雜物堆放在隧道前，堵塞當地交通，還有許多人撐著傘遊街示威，向港府表達不滿。受到公眾運動的影響，港鐵夜間指出，由於多個車站遭受惡意破壞、縱火，因此港鐵全線停駛。

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▼港鐵全線暫停公告。（圖／翻攝自港鐵官網）

