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影／銅鑼灣站遭縱火「出口全面燃燒」　元朗示威者襲警後…「大腿遭射中彈」

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記者柯振中／綜合報導

香港《禁止蒙面規例》4日通過後，引發許多港民的不滿，進而上街遊行，演變成一連串社會事件。根據最新消息，許多上街遊行的示威者前往港鐵銅鑼灣站縱火，還有人不斷向火源拋出雜物，導致現場燃起熊熊大火。

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

▲港人在銅鑼灣站堆物點火，導致當地陷入火海。（圖／路透）

綜合港媒報導，香港特首林鄭月娥4日透過《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，規定港民在公共地區時，不能配戴口罩、頭套等蒙面物品，否則港警能依法行事。

由於對《禁止蒙面條例》感到不滿，許多香港民眾、學生4日上街示威，向政府表達訴求，隨後引發連串暴力事件。示威者在中環、九龍塘、旺角、沙田等地聚集，沿街高喊口號，堆放障礙物阻塞交通，隨後引火焚燒，導致沙田政府合署、沙田康文署大樓等地遭到破壞。

▼示威者在地鐵進行破壞。（圖／路透）

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

除了地面建築物，還有示威者進入港鐵沙田站，破壞站內的售票機、閘門等公共物品，在客服中心的玻璃上用黑漆噴上「狗」字。此外，還有示威者前往港鐵銅鑼灣站堆物焚燒，導致現場引發大火，甚至有人不斷往火源拋出雜物，讓火勢不斷擴大。

大批示威者晚間9點在元朗聚集，與警方發生肢體衝突；一名休班警員在元朗遇襲，拿出手槍警告示威者後退，隨後遭到汽油彈攻擊。根據最新消息，元朗有警員開槍射擊實彈，打中一名示威者的大腿。

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▼ 示威者蒙面上街表達不滿。（圖／路透）

▲▼ 香港禁止蒙面法,反送中遊行。（圖／路透）

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