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流浪狗咬傷人事件頻傳　林美燕要求黃偉哲重視問題

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▲台南市流浪狗咬傷人事件頻傳，議員林美燕要求市長黃偉哲重視問題。（圖／記者林悅翻攝）台南市流浪狗咬傷人事件頻傳，議員林美燕要求市長黃偉哲重視問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市南區竹溪里體育公園，上週又傳流浪狗咬傷人事件，市議員林美燕10爫日於市長施政報告與質詢表示，經農委會統計台南市遊盪犬數量多，發生追車咬人等案例機率也跟著提高，但根本問題在於動物保護人力荒，和收容空間不足以及民眾動保觀念教育等問題，使民眾與動保處都需承受莫大壓力。

市議員林美燕要求台南市長黃偉哲重視，且從源頭解決流浪犬大量繁殖所衍生問題。台南市議員林美燕指出， 根據農委會統計，台南市遊盪犬數量佔六都最多，平均每百人遊盪犬隻就有1..18隻，也高於全國平均0.62隻，其中南區體育公園、水交社皆為遊盪犬熱點，週遭住戶居民及運動民眾反映遭狗追車陳情始終不間斷，可見影響民生困擾。另外，林美燕認為，隨著飼養寵物風氣的盛行，人與動物間的互動相對會愈來愈頻繁，而人與動物間的衝突事件，被咬傷的比例恐逐漸增高。

林美燕表示，狗咬人事件令人遺憾，不僅可能造成當事人身心嚴重受創，也增加社會大眾對動物的恐懼，但林美燕強調事件發生後，不該僅將事情處理停留在怪罪狗隻以及街頭動物照護者，市府應設法解決源頭問題。

林美燕舉例，美國規定幼兒及國小學童的學校教育裡必須開設「兒童安全與動物保護」等相關課程，教導有關狗的肢體語言，正確接觸狗的方式及其注意事項，讓學童從小就知道在與狗相處的過程中，學會如何保護自己，避免傷害彼此，建請黃偉哲市長研議，能從教育層面來改善，讓動保觀念從小做起。

林美燕認為，台南率先開始0安樂死，卻沒有良好的規劃，導致現有兩處動物之家時常爆滿，另外她發現動保處人員時常疲於奔命，凸顯動保處行政組織人力不足，建議台南市政府除設計危險加給，擴編員額，使得動保行政組織就能紓解業務處理上之壓力。

針對南區竹溪里體育公園近期發生流浪犬傷人事件，動保處表示，該區竹溪里體育公園、大林里及水交社周遭地點一直以來皆為重點列管區域，該區流浪犬固定有愛心人士餵養且多數已陸續執行絕育，而動保處針對民眾通報有流浪犬問題案件也不斷進行處理及捕捉，對於該地區，今年度截至10月4日共計已捕捉45隻流浪犬，後續仍將加強進行管控捕捉，配合優先捕捉移除追逐人車之遊蕩犬隻，且不再回置，後續推廣做為工作犬提供民眾認養，另外也將持續與愛心人士協調將餵養點遷移至人煙較稀少區域減少意外發生。

為精進台南市遊蕩犬隻管理，動保處未來將強化落實源頭管理，針對家犬飼主責任與加強取締稽查疏縱、棄養案件等，同時每年度爭取中央專案計畫辦理偏鄉地區三合一家犬貓絕育活動，降低鄉村型半野放飼養模式繁衍問題，另一方面，動保處今年度已向農委會爭取經費，盤點本市人犬衝突之熱點管制區域，預計執行全面清查，共計有6區10里，其中即包含南區體育場竹溪里，期望能於短時間內將問題犬隻精準移除，同時落實有主犬隻寵物登記與繁殖管理，達成人與動物友善生活之境地。

動保處指出，長久以來，皆透過各種活動及宣傳方式向民眾倡導正確觀念，除了自行辦理各式宣導及認養活動外，也積極參與農會、社區及民間單位等舉辦的各式活動及配合教育局與各級學校多方宣導動保政策，並於2018年打造全台第一對動保宣導大使「豆哥」與「凱娣」，今年度更推出前進校園計畫與學校師生近距離接觸，以活潑的宣導方式讓動保觀念更深植人心。而今年也首次與新北市樂活樂寵物協進會合辦動物保護種子師資培訓營，希望教師們將正確觀念帶回學校播種。

因應全國零撲殺政策及在外遊蕩犬隻收容管控問題，目前台南市二處動物之家均已滿載飽和，雖然動保處致力於推動多元認養管道，但現有收容空間已不堪負荷，現階段動保處正研擬規劃新建動物保護教育園區，並持續爭取地方民意支持，配合源頭的管控來減少流浪犬數量及流浪犬產生的問題。

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