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台南市議會2次定期召開　市府同意總預算檢討後重新提案

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▲台南市議會第2次定期會10月4日起召開，台南市政府同意總預算檢討後重新提案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會第2次定期會10月4日起召開，台南市政府同意總預算檢討後重新提案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會在主席郭信良議長主持下，10月4日起召開第2次定期會，有關台南市2020年度總預算案，台南市議會終於等到市長黃偉哲善意回應，願意從善如流，與各黨派議員交流意見檢討後，再向市議會重新提案。

台南市議會一再呼籲，請市府依第2次程委會的審查結果重新檢討2020年度總預算，以不舉債、不債留子孫為原則，並將檢討結果送會後再經由程序委員會審查，以向市民負責。

市長黃偉哲4日應主席郭信良議長要求，針對總預算案向大會提出說明。黃偉哲表示，日前承諾郭信良議長會將市議員意見帶回檢討，特別是有關義消裝備、訓練、保險等消防預算之編列，以及針對議員社團補助費，將與各黨派議員討論，以回應議會要求。

黃偉哲說，市府在檢討後，再重新向市議會提出總預算案，至於市議會審查時間點及接案時間，則完全尊重市議會決定。對於黃偉哲釋出善意，大會主席郭信良議長彙整市議員意見，裁示將於10月31日下午召開第3次程委會。此外，有關市長黃偉哲施政總報告的議員質詢發言時間爭議，主席最後裁示每人每次6分鐘。

本次定期會目前共受理市府提案39件，其中38件為墊付款案，墊付預算總計4億6234萬8000元，墊付款案全部交由聯席審查，唯其中有關北區大和社區活動中心整建長照衛服據點一案，因緊急需要，基於時效性，逕付大會審議，並於首日獲同意先行墊付。

第2次定期會首日進行台南市長施政總報告、程委會審定結果報告等議程，在議事日程方面，經議員充分表達意見，大會通過修正，包括：「U-12世界盃棒球賽」成果暨成效檢討專案報告提前至10／9下午進行；調整民政及財經部門業務報告日期；11／6下午進行大會，而為利充分討論議案，通過增加12／10為三讀議案第二、三讀會等議程。

台南市議會第3屆第2次定期會於10／4至12／12召開，10／7起將進行各部門業務報告及質詢議程，為方便民眾隨時掌握瞭解市政發展，民眾可透過台南市議會的入口網站或LINE@官方帳號及時收看。

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