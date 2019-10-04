曾提集會不可帶面具？徐國勇嚴正澄清：不可將香港類戒嚴與台比擬





▲徐國勇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港反政府示威持續升級，特首林鄭月娥宣布通過《禁蒙面法》，5日零時起正式生效，禁止示威者以面具掩飾自己身份。內政部長徐國勇4日下午透過臉書提到，有媒體指稱自己曾說參與集會「不可以帶面具」，對比現在民進黨批評香港《禁蒙面法》似乎是被打臉，他對此嚴正澄清，不可將香港類戒嚴與台比擬。

徐國勇表示，有媒體以「香港遊行反蒙面是戒嚴？民進黨打臉徐國勇」為標題，指自己去年還在任行政院發言人時，曾依據集會遊行法第14條的規定，說明參與集會「不可以帶面具」，現在遭民進黨打臉云云，對此他有四點說明。

徐國勇指出，第一點香港是用緊急法，此乃以行政權之緊急命令發佈，這是行政權凌駕立法權。更是類似戒嚴作法。第二點是我國集會遊行法第14條規定，是經由立法院通過的法律規定，而不是用行政命令規定，更不是用行政權的緊急命令，此本質上即與香港有所不同。香港是將立法權讓渡給行政權，破壞了三權分立。

第三點，徐國勇說明，我國集會遊行法條文是民國77年國民黨執政時所制定，至今沒有修改過。因此，本屆立法院民進黨在105年時，所提的集會遊行法修正案，即主張將此款刪除。

針對最後一點，徐國勇解釋，我國現行集會遊行法在原則上採事前許可制，且第6款「關於妨害身分辨識之化裝事項」仍可依個案做必要性考量，保留警方於執法時有此項限制權，如遇有個案可能發生違法暴力行為之虞時，始視情形限制，並非不分輕重而一律禁止。（許多和平的遊行是有化妝表演的需求），因此，不可將香港類似戒嚴的緊急法與台灣做比擬。