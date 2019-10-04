　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黨員連署要求開除　陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量心寒

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量區域立委第一波提名記者會 陳雨凡 高鈺婷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳雨凡。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

時代力量台北市第七選區（信義、南松山）立委候選人陳雨凡日前宣佈退選，並與該區民進黨立委提名人許淑華合作，希望拉下國民黨立委費鴻泰。時力黨員為此不滿，進而發起連署要求黨中央除名陳雨凡。對此，陳雨凡4日發表退黨聲明，文中表示對時代力量徹底心灰意冷，最近會宣布退黨。

有媒體報導，時代力量2日拿到22名黨員寄發的連署除名書，認定陳雨凡助選民進黨有違紀之虞，要求將陳雨凡除名，時代力量3日函請紀律委員，按《時代力量紀律裁決規章》著手調查陳雨凡，並於90天內調查完畢。

對於黨員連署要求除名陳雨凡的傳聞，陳雨凡發布退黨聲明並表示，確實知情這段時間有黨員發動連署，而此案已成立並送進紀律委員會，截至目前為止，還沒收到黨中央或紀律委員會針對本案啟動調查的正式通知，但團結對抗親中勢力展開對話協商，是她依照先前與時代力量主席曾取得的共識進行溝通，一貫以來也完全公開協調整合方式與時程，如今卻面臨被除名的黨紀處分，黨中央會作出這樣的決定，比起不滿或憤怒，其實心裡更多的是遺憾。

陳雨凡指出，看到香港政府正式宣告透過緊急法通過禁止蒙面的法令，「抵抗中共極權的局勢已經如此嚴峻，同時間黨卻傳出可能將我除名的訊息，更令我感到非常無力。我不斷強調，我會作出退選決定、原先參選的最大動力和原則，都完全一致沒有改變，就是團結台灣、合力抗中」。

陳雨凡認為，時代力量竟為這樣的原則做出懲處，這也已經凸顯「抗中保台這樣的原則，黨顯然不願意共同努力，甚至會開除為這個目標努力的候選人、黨員。」，對此，完全無法接受，也已經對時代力量徹底心寒，稍早已遞出退黨文件，為了團結保台，這次立委選舉選擇退出，但我也要嚴正聲明「陳雨凡不會放任有心人操弄、破壞這個最重要的目標，我必不會繼續容忍、也不會一再退讓」。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
中職／桃猿全年勝率第一　林泓育三響砲猿15比4退兄弟
男偶像消失9年當清潔工！「存款剩個位數」收垃圾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭黨員連署要求開除　陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量心寒

有證據！蘇貞昌公文打臉黃昭順：否決高鐵進高雄車站就是國民黨

高鐵南延採左營案　黃昭順：倒退嚕！還花600億元到屏東

南方澳跨港大橋坍塌釀6死　監察院申請自動調查

林鄭月娥通過《禁蒙面法》　韓國瑜競辦：並非治本之策

吳敦義列不分區激怒地方　李彥秀：應把個人利益擺後面

洪秀柱南征綠營票倉　批蘇貞昌「小鼻子小眼睛」

洪秀柱駁韓國瑜民調低：若不受歡迎　民進黨需鋪天蓋地抹黑？

遭黨員連署要求開除　陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量心寒

港府頒《禁蒙面法》　總統府：強化壓制手段只會升高衝突潛勢

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

遭黨員連署要求開除　陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量心寒

港府頒《禁蒙面法》　總統府：強化壓制手段只會升高衝突潛勢

曾提集會不可帶面具？徐國勇嚴正澄清：不可將香港類戒嚴與台比擬

影／為國慶光雕展點燈！蔡英文邀國人體驗台灣的美好與感動

有證據！蘇貞昌公文打臉黃昭順：否決高鐵進高雄車站就是國民黨

高鐵南延採左營案　黃昭順：倒退嚕！還花600億元到屏東

屏東韓國瑜「臉上破大洞」！立委妻出面譴責…韓粉氣炸了

國民黨高雄市立委參選人送輓聯　還沒當選…竟自稱「立委」

南方澳跨港大橋坍塌釀6死　監察院申請自動調查

台中違建工廠惡火2勇消噬命　3監委申請自動調查

流浪狗咬傷人事件頻傳　林美燕要求黃偉哲重視問題

遭黨員連署要求開除　陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量心寒

快訊／台北木柵民宅竄火光！路人驚險破窗　現場疏散10多人

「情侶吵架卻開BMW撞我…」男子擺攤遇上超扯劇情　表情囧爆網友笑翻

示威者撐傘「塞爆中環」！抗議港府反蒙面法　暴砸港鐵沙田站

台南市議會2次定期召開　市府同意總預算檢討後重新提案

節能家電退稅　注意發票上要載明型號

搭鄭怡靜混雙仍世界第三　2度輸日本新組合林昀儒這麼說

《聲林》有嘻哈！吳霏＆王浚羽「自創饒舌歌」炸翻

港府頒《禁蒙面法》　總統府：強化壓制手段只會升高衝突潛勢

政治熱門新聞

李明賢找到韓國瑜民調一路輸原因

槍擊要犯總統參選人「嗆館長單挑..

韓國瑜民調落後　鳥卦師斷言：一..

柯文哲批陳菊為非作歹：民主罪人

國旗妹釣出王浩宇！網酸爆：趁亂..

韓國瑜「被抹黑沒開口罵過人」　..

李佳芬哭了！她曾窮過　哽咽鼓勵..

都發局深夜緊急聲明　力挺總座！

律師拿到「台灣民主無價之寶」　..

韓國瑜扮海賊王　動漫迷怒轟

韓國瑜競辦：目前無跟郭台銘見面..

德民眾請願與台建交　外交部：尊..

北市議員堅稱　親眼見到「媽咪生..

韓批蔡都在詐騙：每個都抽得起私..

更多熱門

相關新聞

時力搶攻5%門檻　區域立委瞄準北部

距離2020大選進入倒數一百天，除了民進黨與國民黨兩大黨外，包含時代力量與台灣民眾黨等第三勢力小黨也虎視眈眈，企圖搶攻國會席次。時代力量黨主席徐永明認為，目前時代力量的選戰規劃還是以推動政黨票為主，希望藉由在北部推出候選人帶動議題，對時代力量衝高政黨票也有幫助。

吳怡農談合作　徐永明：若時力提名只能說抱歉

郭台銘的總統路還沒走完

時力：陳雨凡無參選意願　未來合作以「黨」對談

習重申一國兩制　時力：請停止上下其手的干預

關鍵字：

陳雨凡時代力量退黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

結婚5年生2寶！老公竟偷吃好兄弟

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面