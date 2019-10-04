遭黨員連署要求開除　陳雨凡發表退黨聲明：對時代力量心寒





▲陳雨凡。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

時代力量台北市第七選區（信義、南松山）立委候選人陳雨凡日前宣佈退選，並與該區民進黨立委提名人許淑華合作，希望拉下國民黨立委費鴻泰。時力黨員為此不滿，進而發起連署要求黨中央除名陳雨凡。對此，陳雨凡4日發表退黨聲明，文中表示對時代力量徹底心灰意冷，最近會宣布退黨。

有媒體報導，時代力量2日拿到22名黨員寄發的連署除名書，認定陳雨凡助選民進黨有違紀之虞，要求將陳雨凡除名，時代力量3日函請紀律委員，按《時代力量紀律裁決規章》著手調查陳雨凡，並於90天內調查完畢。

對於黨員連署要求除名陳雨凡的傳聞，陳雨凡發布退黨聲明並表示，確實知情這段時間有黨員發動連署，而此案已成立並送進紀律委員會，截至目前為止，還沒收到黨中央或紀律委員會針對本案啟動調查的正式通知，但團結對抗親中勢力展開對話協商，是她依照先前與時代力量主席曾取得的共識進行溝通，一貫以來也完全公開協調整合方式與時程，如今卻面臨被除名的黨紀處分，黨中央會作出這樣的決定，比起不滿或憤怒，其實心裡更多的是遺憾。



陳雨凡指出，看到香港政府正式宣告透過緊急法通過禁止蒙面的法令，「抵抗中共極權的局勢已經如此嚴峻，同時間黨卻傳出可能將我除名的訊息，更令我感到非常無力。我不斷強調，我會作出退選決定、原先參選的最大動力和原則，都完全一致沒有改變，就是團結台灣、合力抗中」。



陳雨凡認為，時代力量竟為這樣的原則做出懲處，這也已經凸顯「抗中保台這樣的原則，黨顯然不願意共同努力，甚至會開除為這個目標努力的候選人、黨員。」，對此，完全無法接受，也已經對時代力量徹底心寒，稍早已遞出退黨文件，為了團結保台，這次立委選舉選擇退出，但我也要嚴正聲明「陳雨凡不會放任有心人操弄、破壞這個最重要的目標，我必不會繼續容忍、也不會一再退讓」。

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