　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃市民代揭露「北區青少年活動中心」工程　統包商傳跳票

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃市民代揭露「北區青少年活動中心」工程統包商傳跳票！（圖／翻攝自網路）

▲桃市民代揭露「北區青少年活動中心」工程統包商傳跳票！（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「北區青少年活動中心暨停車場統包工程」統包商驚傳跳票！市議員劉茂群、立委陳學聖4日於市議會揭露此事，並憂心工程將會受到影響而延宕，要求市府正視。市府新工處表示，統包商若無法履行契約義務，將依契約第14條保證金規定，歸責廠商，不予發還全部保證金，並立即重啟招標程序。

市府新工處指出，「北區青少年活動中心暨停車場統包工程」總經費約8億元，於2018年動工，工期約938日曆天，預定進度約16.20%，實際進度約11.54%，進度落後約4%；統包商於今年9月25日發生財務危機，自次日起工程主要工項已無出工，但為考量工地安全，保全及巡檢皆維持正常運作。

至於民意代表關切「北區青少年活動中心暨停車場統包工程」恐延宕之情事，新工處處已依共同投標廠商協議書，洽共同投標廠商是否有意願繼續承接契約，倘若可行，新工處將依公共工程廠商延誤履約進度處理要點辦理，盡量把影響期程減少到3個月內。

為維護市府權利，倘統包商無法履行契約義務，新工處將依契約第14條保證金規定，因可歸責於廠商之事由，不予發還全部保證金，並重啟招標程序。未來若終止契約，本處對於工程施工品質亦會持續加強把關，以維護市民權益。

「桃園市北區青少年活動中心」基地位於八德區廣興二路、廣興一路、長興一路及建德路包圍的區域，因鄰近桃園捷運綠線G01站，地理位置優越、交通便利，預計興建3棟建築物，包括「桃漾館」、「桃寶館」及「非營利幼兒園」，預計2021年6月完工。

ET快訊
馬俊麟護王瞳冷正宮…全國罵翻！民視震怒「內幕曝光」
港警開槍！示威者「大腿中彈」　銅鑼灣站遭縱火「出口全面燃燒」
前戲做一半！女友驚見「異形蛋蛋」並排　他捧3顆衝醫院…醫：只
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「清潔隊員節」前夕　表揚全國模範清潔隊員桃園舉辦

桃市民代揭露「北區青少年活動中心」工程　統包商傳跳票

流浪狗咬傷人事件頻傳　林美燕要求黃偉哲重視問題

台南市議會2次定期召開　市府同意總預算檢討後重新提案

桃園淨山健行慶重陽　銀髮藝能競賽「千歲阿嬤」活力演出

仁德火車站外大排變橘色！　環保局查獲污染要重罰

瘦弱獨居老翁「氣息奄奄」倒臥客廳　熱心鄰長發現報警求援

85歲翁離家掃墓迷航　警方山洞中尋獲助返家

台南永康施工挖斷天然氣管線瓦斯外洩　消防人車出水防護

屏東GOGO巴士回來了　免費優惠再擴大！

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

回家了！5歲童初次見挪威新爸媽　一聲「把拔」+獻擁抱：這天等好久

5歲小台客遠赴挪威尋新家！ 寄養媽不捨：愛我一點點就好

女力炸裂！扛40Kg瓦斯桶爬3樓 全鄉少她就斷炊...鄰居讚：厲害

偷拍那英被狠踹一腳！　女路人爆「本來是粉絲」心涼哭了

買咖啡竟被投訴！小吃店挺警察　歡迎「穿制服」購餐一律打9折

「清潔隊員節」前夕　表揚全國模範清潔隊員桃園舉辦

桃市民代揭露「北區青少年活動中心」工程　統包商傳跳票

流浪狗咬傷人事件頻傳　林美燕要求黃偉哲重視問題

台南市議會2次定期召開　市府同意總預算檢討後重新提案

桃園淨山健行慶重陽　銀髮藝能競賽「千歲阿嬤」活力演出

仁德火車站外大排變橘色！　環保局查獲污染要重罰

瘦弱獨居老翁「氣息奄奄」倒臥客廳　熱心鄰長發現報警求援

85歲翁離家掃墓迷航　警方山洞中尋獲助返家

台南永康施工挖斷天然氣管線瓦斯外洩　消防人車出水防護

屏東GOGO巴士回來了　免費優惠再擴大！

山田孝之快閃上海3000人擠爆！　男星「隔空追星」哀叫8hrs…看到簽名瘋了

蔡桃貴也得腸病毒！　美國回台發燒「滿腳紅疹」…蔡阿嘎照顧6天驚：見鬼了

厄瓜多減少燃油補貼　運輸工人罷工遭催淚彈驅趕

中職／桃猿總冠軍賽主場票價　最貴1680元

甜點控必看！時飴千層與超蝦雞蛋糕快閃誠品敦南店

中職／桃猿力拚三連霸　進場送紀念T恤

快訊／美失業率創50年新低　美股三大指早盤全面上漲！

寶格麗聯名包來襲　舒淇、超模撞包也甘願

金所泫跌倒直抓GG傻住了！《綠豆傳》男主第二集身分拆穿大危機

李艾薇彩排淚崩　李玟一聽秒抬頭「這誰」：我被妳震撼了！

地方熱門新聞

板樹快儲水！1.5萬戶23小時..

4年拚「3+2」箭　楊文科打造..

「幹譙阿嬤」不罵人改換監視器

新北地院院長人選曝光！大黑馬出..

百貨周年慶　大江祭優惠「鈔很大..

慢車新制10／1上路　未戴安全..

劍湖山國慶優惠　證號1或0入園..

氣質美女高橋紫微擔任台南親善大..

民眾拾獲石虎縣長關心　議員：諷..

10月交通新制　警取締電動自行..

桃42線月桃路拓寬　洽溪橋改建

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞..

王家貞進入箱涵現勘

花蓮多高壽　僅富里鄉百歲人瑞就..

更多熱門

相關新聞

台中校長遭控跳票5千萬　火速請辭

台中某國中林姓校長遭人指控，自2016年起陸續向30多位家長會長、地方人士借錢，但日期一到全成了「芭樂票」，跳票超過5千萬。對此，校長回應，債務是繼承父債，因財務操作失當造成許多人的失望，26日上午已口頭請辭；教育局則表示，待校長正式提出申請後，依法盡快決定校長請辭。

鳳飛飛演場會跳票　潘恒旭：沒經費

關鍵開幹／韓市長「假很多」　通通拿來拼大選？

綠能跳票　財報再度展延

辣椒水擄走董娘12小時　主嫌不收押飭回

關鍵字：

桃園北區青少年活動中心統包商跳票

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

外送佛心客：直接滑配送完成　外送員感動到哭

高雄騎士雙載　逆向撞砂石車慘死

韓國輸了風度「怒對觀眾比中指」　選手甩態遭禁賽3年

謝金燕爆自掏50萬闖時裝周！「罕見暴怒嗆人」

《娛百》小隆合照愷樂「N年後樣貌」曝光

馬俊麟老婆公布衝突影片！王瞳家人轟：是妳老公一直找王瞳

郭泰源正妹女兒看恰恰引退賽淚崩

他生病收假4天後猝逝　家長痛心

她驚見男友「3顆蛋蛋」並排嚇壞！醫：只能割了

馬俊麟「荒謬6金句」太欠罵！賣慘裝無辜…補刀正宮N次

馬俊麟妻深夜震撼彈「侵門踏戶」！

網紅亂入「爬伸展台」自以為超模

超商茶葉蛋、關東煮噁到爆！店員：死都不碰

更多

最夯影音

更多

父親重摔被送往「女兒上班的醫院」　油罐車司機：車頭過了！被拉下去

靈異現象？隻身到「廢棄眷村」冒險 螢幕機突現藍畫面...他驚：電線已斷

台中物流廠大火2消防員殉職　隊友哭紅眼「敬禮送殉職同袍」

正宮怒告王瞳「求償400萬」　馬俊麟記者會前才知道：我怎麼面對王瞳家人？

《還珠》紫薇20年前舊片超有病！　 網友：有時候真懷疑紫薇的精神狀況

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面