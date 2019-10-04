桃市民代揭露「北區青少年活動中心」工程　統包商傳跳票

▲桃市民代揭露「北區青少年活動中心」工程統包商傳跳票！（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「北區青少年活動中心暨停車場統包工程」統包商驚傳跳票！市議員劉茂群、立委陳學聖4日於市議會揭露此事，並憂心工程將會受到影響而延宕，要求市府正視。市府新工處表示，統包商若無法履行契約義務，將依契約第14條保證金規定，歸責廠商，不予發還全部保證金，並立即重啟招標程序。

市府新工處指出，「北區青少年活動中心暨停車場統包工程」總經費約8億元，於2018年動工，工期約938日曆天，預定進度約16.20%，實際進度約11.54%，進度落後約4%；統包商於今年9月25日發生財務危機，自次日起工程主要工項已無出工，但為考量工地安全，保全及巡檢皆維持正常運作。

至於民意代表關切「北區青少年活動中心暨停車場統包工程」恐延宕之情事，新工處處已依共同投標廠商協議書，洽共同投標廠商是否有意願繼續承接契約，倘若可行，新工處將依公共工程廠商延誤履約進度處理要點辦理，盡量把影響期程減少到3個月內。

為維護市府權利，倘統包商無法履行契約義務，新工處將依契約第14條保證金規定，因可歸責於廠商之事由，不予發還全部保證金，並重啟招標程序。未來若終止契約，本處對於工程施工品質亦會持續加強把關，以維護市民權益。

「桃園市北區青少年活動中心」基地位於八德區廣興二路、廣興一路、長興一路及建德路包圍的區域，因鄰近桃園捷運綠線G01站，地理位置優越、交通便利，預計興建3棟建築物，包括「桃漾館」、「桃寶館」及「非營利幼兒園」，預計2021年6月完工。